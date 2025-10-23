〈財報〉AI熱潮救不了車用晶片！意法半導體下修全年財測 股價重挫

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-23 20:00

歐洲晶片製造商意法半導體 (STMicroelectronics) 周四 (23 日) 預估，今年營收將較去年下滑，顯示汽車與工業用晶片需求回溫速度不如預期，拖累巴黎股價盤初重挫逾 7%。

該公司預估第四季 (本季) 營收約為 32.8 億美元，略低於市場預期的 33.4 億美元；全年營收將降至約 117.5 億美元，遠低於 2024 年的 132.7 億美元。意法半導體指出，汽車及工業客戶仍在消化疫情期間累積的庫存，導致新訂單遲遲未見回升。

截稿前，意法半導體 (STM-US) 美股 ADR 盤前重挫 9.65%，每股暫報 26.31 美元。

汽車需求疲軟拖累營運 特斯拉訂單減少成隱憂

這家法義合資晶片商同時宣布縮減資本支出計畫，將 2025 年支出從原估的 20 億至 23 億美元下修至略低於 20 億美元，主因碳化矽需求不如一年前預期。葛蘭第表示：「主要影響集中在碳化矽領域，需求疲弱使產能投資放緩。」

意法半導體第三季 (截至 9/27) 營收為 31.9 億美元，年減 2%，略高於市場預期的 31.7 億美元；淨利則降至 2.37 億美元，低於去年同期的 3.51 億美元。毛利為 10.6 億美元，毛利率降至 33.2%。

晶片產業復甦遲緩 成本削減計畫持續推進