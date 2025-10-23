〈財報〉AI熱潮救不了車用晶片！意法半導體下修全年財測 股價重挫
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
歐洲晶片製造商意法半導體 (STMicroelectronics) 周四 (23 日) 預估，今年營收將較去年下滑，顯示汽車與工業用晶片需求回溫速度不如預期，拖累巴黎股價盤初重挫逾 7%。
該公司預估第四季 (本季) 營收約為 32.8 億美元，略低於市場預期的 33.4 億美元；全年營收將降至約 117.5 億美元，遠低於 2024 年的 132.7 億美元。意法半導體指出，汽車及工業客戶仍在消化疫情期間累積的庫存，導致新訂單遲遲未見回升。
截稿前，意法半導體 (STM-US) 美股 ADR 盤前重挫 9.65%，每股暫報 26.31 美元。
汽車需求疲軟拖累營運 特斯拉訂單減少成隱憂
意法半導體財務長葛蘭第 (Lorenzo Grandi) 在財報電話會議上表示，部分主要電動車客戶的需求下降，使第四季展望承壓。雖然公司未具名指出客戶，但分析師普遍認為是特斯拉 (TSLA-US)。該公司為特斯拉供應碳化矽(SiC) 功率晶片，用於電動車動力系統。
這家法義合資晶片商同時宣布縮減資本支出計畫，將 2025 年支出從原估的 20 億至 23 億美元下修至略低於 20 億美元，主因碳化矽需求不如一年前預期。葛蘭第表示：「主要影響集中在碳化矽領域，需求疲弱使產能投資放緩。」
意法半導體第三季 (截至 9/27) 營收為 31.9 億美元，年減 2%，略高於市場預期的 31.7 億美元；淨利則降至 2.37 億美元，低於去年同期的 3.51 億美元。毛利為 10.6 億美元，毛利率降至 33.2%。
晶片產業復甦遲緩 成本削減計畫持續推進
分析師指出，受汽車、工業與消費晶片需求疲弱影響，意法半導體、德州儀器 (TXN-US) 與恩智浦 (NXPI-US) 等公司正面臨疫情後的漫長銷售低潮。摩根大通分析師指出：「雖然晶片產業已進入復甦周期，但這波上升非常溫和。」
意法半導體執行長謝利 (Jean-Marc Chery) 先前預告，至 2027 年將裁減約 5,000 名員工，其中包括今年 4 月宣布的 2,800 人裁員，以重整製造佈局並降低成本。公司並表示，相關成本控制措施「仍按計畫進行」。
此外，美國總統川普對歐洲半導體出口課徵新關稅，使公司營運面臨更複雜的貿易環境。歐盟近期與美方達成協議，為歐洲晶片出口設定 15% 的關稅上限，以確保特斯拉與蘋果 (AAPL-US) 等主要客戶的供應穩定。
