習近平發表2026新年賀詞 提到海峽兩岸
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導
新年前夕，中國國家主席習近平周五（31 日）晚間通過中央廣播電視總台發表 2026 年新年賀詞，他表示兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋。
據《央視》報導，習近平說，2025 年是「十四五」收官之年，5 年來政府克服重重困難挑戰，圓滿完成目標任務，在中國式現代化新征程上邁出穩健步伐。經濟總量連續跨越新關口，今年預計達到（人民幣）140 兆元，經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力躍上新台階。
習近平提到，要堅定不移貫徹「一國兩制」方針，支持港澳更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定。兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋。
在習近平發表 2026 年新年賀詞之際，中國人民解放軍東部戰區新聞發言人李熹在周五晚間 6 時宣布，東部戰區組織的「正義使命 - 2025」演習，已圓滿完成各項任務，全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力。
李熹表示，東部戰區部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗「台獨」分裂和外部干涉圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。
