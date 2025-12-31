習近平發表2026新年賀詞 提到海峽兩岸

新年前夕，中國國家主席習近平周五（31 日）晚間通過中央廣播電視總台發表 2026 年新年賀詞，他表示兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋。

習近平提到，要堅定不移貫徹「一國兩制」方針，支持港澳更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定。兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋。

在習近平發表 2026 年新年賀詞之際，中國人民解放軍東部戰區新聞發言人李熹在周五晚間 6 時宣布，東部戰區組織的「正義使命 - 2025」演習，已圓滿完成各項任務，全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力。