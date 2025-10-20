鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-20 21:40

‌



美股主要指數周一 (20 日) 開高，投資人迎來本周密集的財報與通膨數據，市場情緒轉趨樂觀。標普 500 與那斯達克指數開盤走揚，隨著企業財報普遍優於預期、貿易緊張降溫及美國政府關門有望結束，風險偏好回升。約 85% 的標普 500 成分企業獲利超出市場預估，激勵投資人對後續財報與經濟表現的信心。

〈美股早盤〉市場樂觀情緒升溫！主要指數開高 投資人聚焦財報與通膨數據(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲逾 200 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲逾 200 點或近 0.9%，標普 500 指數漲近 0.7%，費城半導體指數漲逾 1.7%。

‌



美國股指期貨周一走高，投資人暫時拋開貿易與信貸疑慮，將焦點轉向即將登場的企業財報季。標普 500 與那斯達克 100 期指均續漲，延續上周漲勢。

美中貿易緊張趨緩 市場情緒回穩

美股氣氛回暖，部分源自美中貿易關係出現和緩跡象。美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 預計本周與中國副總理何立峰於馬來西亞舉行新一輪會談，川普政府希望藉此降溫貿易戰升級風險。

川普日前表示，美國對中國的主要關切包括稀土、芬太尼與黃豆等議題。儘管他上週曾揚言將對中國進口商品加徵 100% 關稅，但市場認為新關稅威脅的實際執行機率不高。晨星（Morningstar）分析師菲爾德 (Michael Field) 指出：「川普的關稅威脅就像『狼來了』的故事，發多了市場反應自然鈍化。投資人先前獲利了結，如今在財報季來臨前情緒再度轉趨樂觀。」

盛寶銀行 (Saxo Banque) 交易部主管圖尼 (Andrea Tueni) 表示：「貿易戰暫時降溫，加上財報表現穩健與 AI 熱潮推升科技股，讓市場重拾正向動能。」

信貸憂慮減退 投資人轉向防禦型配置

美國大型銀行與部分地區銀行財報表現穩健，暫時緩解市場對信貸體系的憂慮。歐美市場近期出現板塊輪動現象，部分投資人獲利了結科技股，轉而布局醫療與防禦型產業。

歐股方面，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.6%，其中防衛工業領漲，萊茵金屬 (Rheinmetall) 上漲逾 4%，Renk 與 Hensoldt 漲幅超過 5%，潛艦製造商 TKMS 在分拆 Thyssenkrupp 後於法蘭克福掛牌首日大漲。

法國方面，評級機構標普全球 (S&P Global Ratings) 將法國主權信用評級從 AA - 下調至 A+，因財政預算不確定性引發擔憂，導致法國公債與 CAC 40 指數雙雙走低。這已是近一個月內，法國第二次失去主要評級機構的「雙 A」評等。

美國公債與美元表現持穩，金價小幅反彈，部分收復上週跌幅；油價則小跌，連續第三週走低。《彭博》策略師康寧 (Skylar Montgomery Koning) 分析指出：「交易短線波動仍大，但若後續數據顯示經濟未受重大損害，投資人仍可能逢低買進。」

截至台北時間周一（20 日）22 時許：

焦點個股：

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價上漲 0.47%，至每股 214.05 美元

全球最大雲端服務供應商亞馬遜雲端運算服務 (Amazon Web Services, AWS) 周一出現大規模服務中斷，導致多家政府機構、AI 公司與金融平台的運作受影響。AWS 稍晚表示，問題已經排除，服務全面恢復。亞馬遜的雲端服務支撐了全球約三分之一的網際網路架構，任何中斷都可能造成連鎖效應。多家受影響企業表示，目前服務已恢復正常。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 2.24%，至每股 257.95 美元

蘋果最新的 iPhone17 正在帶動公司智慧型手機銷售迎來自疫情以來的最強勁成長，這得益於 iPhone 近年來最大幅度的重新設計，引發市場熱烈反響。根據 Visible Alpha 的數據，分析師預計蘋果智慧型手機營收將在本會計年度恢復 4% 成長，達到 2,093 億美元。到 2026 會計年度，成長速度將接近 5%，iPhone 營收預計達到 2,189 億美元。

微軟 (MSFT-US) 早盤股價上漲 0.14%，至每股 514.29 美元

根據 SemiAccurate，微軟已向英特爾 (INTC-US) 下達其下一代 AI 晶片 Maia 2 的晶圓代工訂單，計劃採用 18A 或 18A-P 製程。該晶片將用於微軟 Azure 資料中心等 AI 基礎設施。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

摩根士丹利 (MS-US) 首席美股策略師威爾森 (Michael Wilson) 警告，美股短期內仍面臨多重風險，包括美中貿易緊張與企業獲利預期放緩，在這些疑慮尚未化解前，投資人不宜過早認定股市已脫離險境。