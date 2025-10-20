鉅亨網編譯段智恆 2025-10-20 21:10

根據《CNBC》報導，白宮首席經濟顧問哈塞特 (Kevin Hassett) 周一 (20 日) 表示，美國政府關門「很可能在本周結束」。他同時警告，若國會民主黨持續拒絕妥協，川普政府可能採取「更強硬手段」促使合作。

美政府關門可望本周結束！哈塞特：若僵局未解將採強硬手段(圖：REUTERS/TPG)

哈塞特在接受《CNBC》節目《Squawk Box》訪問時指出，參議院內部傳出民主黨議員擔心在周末全國反對川普的「反君主」(No Kings) 示威前投票重啟政府，恐引發「不利觀感」。但他表示，隨著情勢發展，「本周有機會出現突破，屆時中間派民主黨人可能帶頭推動重啟政府，然後再回到正常程序，討論政策分歧。」

這場關門僵局已進入第三周，兩黨仍在聯邦支出優先順序上僵持不下。共和黨主張通過短期決議，維持現行預算水準並暫時恢復運作；民主黨則要求臨時預算案必須包括醫療保障措施的額外支出，其中包括延長《平價醫療法案》(Affordable Care Act, ACA) 稅額抵減優惠，該項補助預定於年底到期。

哈塞特在訪談中將此次政府關門形容為「舒默關門」(Schumer shutdown)，點名民主黨參議院領袖舒默 (Chuck Schumer) 應為僵局負責。他強調，若本周仍無進展，「白宮將與預算主管伏特 (Russell Vought) 一同仔細研究更強硬的措施，以迫使民主黨回到談判桌。」

不過多數民調顯示，選民普遍將此次關門責任歸咎於川普與共和黨，且多數受訪者支持延長《平價醫療法案》保險補助，讓民主黨更有底氣堅持立場。舒默本月稍早接受《Punchbowl News》訪問時表示：「每過一天情勢對我們越有利，因為我們早就預料醫療議題會在 9 月底成為焦點，並事先做好準備。」

參議院多數黨領袖杜恩 (John Thune) 上周曾向民主黨提出交換方案，允許表決延長《平價醫療法案》稅額抵減條款，條件是同意立即重啟政府。但民主黨領袖多半未予理會，部分人甚至要求川普親自介入談判。

對此，哈塞特表示，川普「在整個過程中都非常積極參與」，但同時認為這是參議院需要自行解決的問題。