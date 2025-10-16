金價又創新高！避險潮＋降息預期火力全開
鉅亨網編譯段智恆
根據《路透》報導，在美中貿易緊張升溫與美國政府持續關門的背景下，全球投資人湧入黃金避險，搭配市場對聯準會 (Fed) 降息的強烈押注，金價周四 (16 日) 再度刷新歷史新高，連續第四個交易日創紀錄。
截至美東時間周四上午 9 時 10 分 (台北時間晚間 9 時 10 分)，現貨黃金上漲 0.8%，報每盎司 4,242.65 美元，一度觸及歷史高點 4,254.61 美元。美國 12 月交割的黃金期貨上漲 1.3%，報每盎司 4,256.70 美元。
今年以來，黃金價格已累計上漲超過 60%，主因包括地緣政治緊張、積極的降息預期、各國央行持續增持黃金、去美元化趨勢，以及強勁的 ETF 資金流入。OANDA 旗下 MarketPulse 分析師 Zain Vawda 指出：「黃金走勢將取決於 2026 年前的降息路徑與美中關係發展。如果雙方未達成協議、關係持續惡化，可能正是金價突破每盎司 5,000 美元大關的導火線。」
近期投資人焦點仍聚焦於美中貿易爭端。華府日前批評中國擴大稀土出口管制，認為此舉威脅全球供應鏈穩定，加深市場對兩國緊張關係惡化的擔憂。
期貨市場顯示，交易員幾乎完全消化 Fed 在 10 月與 12 月各降息一碼 (25 個基點) 的預期，機率分別高達 98% 與 95%。由於黃金不具孳息，在低利率環境中表現通常較佳。Vawda 補充，短線金價雖可能出現回檔，但多頭投資人傾向於逢低布局，使金價下行空間有限。
滙豐銀行 (HSBC) 日前上調 2025 年平均金價預測至每盎司 3,355 美元，理由是避險需求持續強勁，受到地緣政治緊張、經濟不確定性及美元走弱支撐。
另一方面，美國政府關門仍未結束，導致部分經濟數據發布暫停。美國財政部官員警告，若關門持續，可能每周讓美國經濟損失高達 150 億美元。
白銀價格同步回落，現貨銀下跌 0.2%，報每盎司 52.96 美元，但仍接近本周二創下的歷史高點 53.60 美元。鉑金上漲 0.7% 至每盎司 1,665.24 美元，鈀金漲 1.8% 至 1,564 美元，追隨金價漲勢。
