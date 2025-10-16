鉅亨網編譯段智恆 2025-10-16 22:10

金價又創新高！避險潮＋降息預期火力全開(圖：REUTERS/TPG)

截至美東時間周四上午 9 時 10 分 (台北時間晚間 9 時 10 分)，現貨黃金上漲 0.8%，報每盎司 4,242.65 美元，一度觸及歷史高點 4,254.61 美元。美國 12 月交割的黃金期貨上漲 1.3%，報每盎司 4,256.70 美元。

今年以來，黃金價格已累計上漲超過 60%，主因包括地緣政治緊張、積極的降息預期、各國央行持續增持黃金、去美元化趨勢，以及強勁的 ETF 資金流入。OANDA 旗下 MarketPulse 分析師 Zain Vawda 指出：「黃金走勢將取決於 2026 年前的降息路徑與美中關係發展。如果雙方未達成協議、關係持續惡化，可能正是金價突破每盎司 5,000 美元大關的導火線。」

近期投資人焦點仍聚焦於美中貿易爭端。華府日前批評中國擴大稀土出口管制，認為此舉威脅全球供應鏈穩定，加深市場對兩國緊張關係惡化的擔憂。

期貨市場顯示，交易員幾乎完全消化 Fed 在 10 月與 12 月各降息一碼 (25 個基點) 的預期，機率分別高達 98% 與 95%。由於黃金不具孳息，在低利率環境中表現通常較佳。Vawda 補充，短線金價雖可能出現回檔，但多頭投資人傾向於逢低布局，使金價下行空間有限。

滙豐銀行 (HSBC) 日前上調 2025 年平均金價預測至每盎司 3,355 美元，理由是避險需求持續強勁，受到地緣政治緊張、經濟不確定性及美元走弱支撐。

另一方面，美國政府關門仍未結束，導致部分經濟數據發布暫停。美國財政部官員警告，若關門持續，可能每周讓美國經濟損失高達 150 億美元。