鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-16 21:30

‌



綜合外媒報導，美國聯準會 (Fed) 內部對未來降息步調看法不一。理事華勒 (Christopher Waller) 周四 (16 日) 表示，當前經濟與就業放緩情況下，決策者應以「謹慎、逐步」的方式降息；而同為理事的米蘭 (Stephen Miran) 則再次呼籲採取更大幅度的降息，強調美中貿易緊張加劇了經濟下行風險。

Fed降息意見分歧！華勒喊「慢慢來」、米蘭要「一次到位」(圖：REUTERS/TPG)

華勒：建議每次降息一碼 需觀察勞動市場變化

‌



華勒在接受《彭博》專訪時指出，Fed 目前可以持續以每次一碼 (25 個基點) 的方式調整利率，以支持疲軟的就業市場，同時避免政策誤判。他說：「你不想犯錯，因此最好的做法是謹慎行事──降 25 個基點、觀察結果，再決定下一步。」

Fed 主席鮑爾日前也暗示，決策官員有望在本月底會議上再度降息一碼，這將是今年第二次降息。決策者普遍認為，就業成長放緩已成風險，但同時須留意通膨仍高於 2% 目標。

華勒去年 9 月投票支持降息一碼至 4% 至 4.25% 區間，與多數理事立場一致；但他表示，在通膨未確定回落前，不宜一次性大幅調整。他並提到，即使目前美國國內生產毛額 (GDP) 成長仍具韌性，但「GDP 動能與勞動市場疲軟無法長期並存」，暗示若勞動市場未回穩，未來仍有進一步降息空間。

華勒同時被外界視為接任鮑爾的熱門人選之一。財政部長貝森特 (Scott Bessent) 近日透露，已將候選名單縮至五人，並計畫在感恩節後提交美國總統川普審議。華勒受訪時表示，與貝森特的會談「進行得非常順利」，但他尚未與川普直接討論此職位。

米蘭：主張半碼降息 憂心貿易緊張與政策過緊

另一方面，暫代白宮經濟顧問委員會主席職務的 Fed 理事米蘭同日在接受《福斯商業頻道》(Fox Business) 專訪時，再度呼籲 Fed 在 10 月 28 日至 29 日會議上降息兩碼 (50 個基點)，以應對美中貿易緊張帶來的風險。

他警告，若貨幣政策維持過於緊縮，而外部衝擊同時出現，將放大經濟衰退風險。「若在如此緊的政策環境下再遇到這種衝擊，負面影響將顯著增加，」他說。

米蘭指出，美中近期的貿易摩擦，包括中國限制稀土出口、川普揚言報復等，都使明年美國經濟成長的不確定性升高。他表示：「這一切可能在幾天內化解，也可能惡化。如果緊張緩解，明年的成長前景仍有機會改善。」

他預期，今年 Fed 最終可能會實施三次各一碼的降息，但強調當前經濟環境已不容拖延。他說：「我支持更大幅度的降息，以減緩衝擊的負面效果。」