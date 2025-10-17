黃金再度創新高！瑞銀：漲勢還沒結束 建議配置

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-17 05:00

本周四（16 日）早間，現貨黃金價格突破 4,220 美元 / 盎司，再次創下歷史新高。瑞銀亞太區投資咨詢、分銷和研究主管（Wayne Gordon）表示，推動當今「黃金狂熱」的力量具明顯性、結構性，短期內金價漲勢還會繼續。

現貨黃金價格突破4,220美元/盎司，再次創下歷史新高。（圖：Shutterstock）

年初至今，現貨黃金價格已經累計上漲超過 57%，甚至超過了不少華爾街投行明年目標價，漲勢之強，令人咋舌。

「這是金價巨大反彈。事實上，這是自 1979 年以來我們所見過的金價最強勁漲勢之一。」戈登表示。

和上世紀 70 年代金價上漲歷史相比，本輪漲勢不同之處在於，當時漲勢主要是由通膨帶動，但目前上漲與地緣政治有關。

戈登指出，央行和 ETF 是目前推動金價上漲的兩大推手。

在黃金投資建議上，戈登認為，對大多數普通投資者的投資組合來說，中個位數（約 4%-6%）的黃金配置比例合理。

他表示：「從歷史上看，我們看到，5% 至 10% 的黃金配置可以改善投資組合的整體波動性… 它在一定程度上保護了投資組合。」