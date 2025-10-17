search icon



黃金再度創新高！瑞銀：漲勢還沒結束 建議配置

鉅亨網編譯鍾詠翔


本周四（16 日）早間，現貨黃金價格突破 4,220 美元 / 盎司，再次創下歷史新高。瑞銀亞太區投資咨詢、分銷和研究主管（Wayne Gordon）表示，推動當今「黃金狂熱」的力量具明顯性、結構性，短期內金價漲勢還會繼續。

cover image of news article
現貨黃金價格突破4,220美元/盎司，再次創下歷史新高。（圖：Shutterstock）

年初至今，現貨黃金價格已經累計上漲超過 57%，甚至超過了不少華爾街投行明年目標價，漲勢之強，令人咋舌。


「這是金價巨大反彈。事實上，這是自 1979 年以來我們所見過的金價最強勁漲勢之一。」戈登表示。

和上世紀 70 年代金價上漲歷史相比，本輪漲勢不同之處在於，當時漲勢主要是由通膨帶動，但目前上漲與地緣政治有關。

戈登說：「金價如今漲勢如此強勁的原因，始於烏克蘭戰爭之初，當時我們看到銀行對持有美元計價儲備的看法發生了重大轉變。而從那以後，各國央行大量購買黃金的行為一直在持續。」

戈登指出，央行和 ETF 是目前推動金價上漲的兩大推手。

黃金投資建議上，戈登認為，對大多數普通投資者的投資組合來說，中個位數（約 4%-6%）的黃金配置比例合理。

他表示：「從歷史上看，我們看到，5% 至 10% 的黃金配置可以改善投資組合的整體波動性… 它在一定程度上保護了投資組合。」

他說，即使金價走高，黃金仍發揮至關重要的作用。「黃金沒有交易對手風險，也沒有信用風險。它不受匯率大幅波動的影響。」

瑞銀預計，全球實際利率下降（甚至可能跌入負值區間）應會進一步提升黃金的投資組合吸引力，金價可能漲至其樂觀預期目標 4,700 美元 / 盎司。

黃金貴金屬央行

台股首頁我要存股
