鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-16 21:43

‌



美股主要指數周四 (16 日) 走高，主要受惠於美國大型銀行優於預期的財報與科技企業強勁營收展望，轉移市場對美中貿易緊張升溫的擔憂。台積電上修全年營收與資本支出預測，帶動晶片股上揚並重新點燃人工智慧 (AI) 行情，提振華爾街投資人信心。市場同時押注聯準會 (Fed) 將持續降息，企業基本面強勁的跡象進一步鞏固股市漲勢。

〈美股早盤〉銀行與科技財報提振！主要指數開高 投資人重燃樂觀情緒(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲近 95 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 100 點或近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲逾 1.0%。台積電 ADR 開ㄆㄦˊ

‌



全球股市周四普遍走高，市場情緒受科技業亮眼財報提振，暫時擺脫美中貿易緊張的陰霾。科技股領漲之下，投資人對企業基本面的信心回升。

台積電調高展望 美股期指上揚

那斯達克 100 指數期貨上漲 0.4%，標普 500 期貨上漲 0.3%，美元連續第 3 天下滑。台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上修全年營收成長預期，並上調資本支出預測，帶動相關晶片股同步走高。台積電的業績凸顯，隨著人工智慧 (AI) 投資熱潮預計在未來幾年突破 1 兆美元，晶片製造商將成為主要受惠者之一。

歐洲股市同樣走強，歐洲 Stoxx 600 指數上漲，食品大廠雀巢 (Nestlé SA) 股價大漲逾 7%，該公司公布銷售回升並宣布裁員 1.6 萬人。法國總理勒克努 (Sébastien Lecornu) 成功挺過兩項不信任投票後，法國公債表現落後於其他歐洲同業。

貴金屬市場方面，金價飆升至每盎司 4,247 美元，今年以來漲幅超過 60%。交易員押注聯準會 (Fed) 將進一步降息，而 Fed 理事華勒表示，官員可繼續以「每次一碼」的步調降息以支撐勞動市場；另一名理事米蘭則主張應採取更大幅度的降息。

投資人解讀為，美國貨幣政策持續寬鬆、科技需求強勁，將有助支撐企業獲利與股市表現。瑞銀財富管理多元資產策略師 Anthi Tsouvali 表示：「企業仍在持續投入，AI 技術正在被廣泛採用。股市應該還會向上，但不會是直線上升的行情。」

企業財報普遍優於預期 投資人淡化政治雜音

在企業財報季進入高峰之際，投資人注意力轉回基本面。根據彭博匯整數據，截至本周三為止，標普 500 指數成分股中已有 78% 的公司財報優於市場預期。

這波樂觀財報促使投資人忽略政治不確定性。M&G 投資公司股票及永續投資總監 Fabiana Fedeli 在受訪時指出：「投資人已逐漸習慣政治的起伏，只要這些事件不直接損害企業獲利這個市場的真正驅動力，就難以動搖股市。」

儘管美中貿易緊張情勢再起，市場波動加劇，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 近日表示，若中國暫停對稀土金屬的出口限制，美方可能考慮延長關稅暫停期。這項發展令投資人預期，兩國關係仍有緩解空間。

分析人士認為，隨著 Fed 持續降息、AI 產業動能強勁及企業財報普遍優於預期，全球股市仍具上行空間。不過，投資人對貿易與政策變數仍需保持警覺。

截至台北時間周四（16 日）21 時許：

焦點個股：

Salesforce(CRM-US) 早盤股價上漲 6.69%，至每股 252.42 美元

Salesforce Inc. 預計，未來幾年營收成長將加速至兩位數，這可能會緩解投資人對這家軟體公司業務成長速度的擔憂。該公司財務長兼營運長 Robin Washington 在日前的投資者活動上表示，預計到 2030 年 1 月結束的財年，年收入將達到 600 億美元。

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤股價下跌 0.38%，至每股 165.28 美元

中國科技巨頭阿里巴巴 (09988-HK) 表示，公司在電商業務的人 AI 應用已開始回收成本，AI 投入已達損益兩平，顯示該集團早期押注 AI 的策略初見成效。阿里巴巴副總裁張凱夫 (Kaifu Zhang) 周四受訪時表示，公司在電商領域導入 AI 工具後，成效超出預期，包括搜尋結果更貼近個人化、虛擬試衣準確度提升等。內部測試顯示，AI 技術已使廣告投資報酬率提升約 12%，他指出，「在這類測試中能看到兩位數變化的情況非常罕見」。

台積電 (TSM-US) 早盤股價下跌 0.20%，至每股 304.11 美元

台積電 ADR 美股盤前拉升漲近 2%。消息面上，台積電剛公布業績顯示，2025 年 Q3 營收報新台幣 9,899.2 億元，年增 30.3%，季增 6%；淨利新台幣 4,523 億元，高於預期的 4,054.7 億元，創下公司的紀錄新高，年增 39.1%。台積電 2025 年第三季毛利率為 59.5%(高於預期的 57.1％，較去年同期上升 1.7 個百分點)，營業利益率為 50.6%，稅後純益率則為 45.7%。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Fed 褐皮書鞏固了進一步降息的預期，美元下跌。報告顯示，經濟成長放緩，勞動市場狀況依然疲軟，投​​入價格上漲。 Evercore ISI 分析師在一份報告中說，有關關稅傳導的訊號好壞參半，一些企業報告銷售價格保持不變，而另一些企業則報告進口成本上升。

整體而言，褐皮書「強化了經濟前景自 9 月 Fed 會議以來幾乎沒有變化的觀點」。他們表示，這意味著 Fed 可能在本月稍後降息 25 個基點，並可能在 12 月進一步降息。