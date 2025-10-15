鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-15 21:42

‌



美股主要指數周三 (15 日) 開盤走高，投資人押注企業財報季將展現美國企業獲利韌性，同時預期聯準會 (Fed) 持續降息將延續市場動能。受主要銀行繳出亮眼成績與晶片類股領漲帶動，三大指數開高，道瓊工業指數一度上漲逾 200 點，強勁的財報表現暫時壓過美中貿易緊張帶來的憂慮。

〈美股早盤〉一掃貿易陰霾！主要指數開高 銀行與晶片股領漲(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲近 300 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數漲逾 190 點或近 0.9%，標普 500 指數漲近 0.7%，費城半導體指數漲近 1.8%。

‌



隨著美國大型銀行與歐洲企業公布優於預期的財報，市場風險偏好回升，全球股市周三全面走高，緩解近幾日因美中貿易不確定性而劇烈震盪的市場情緒。金價再創歷史新高，每盎司一度觸及 4,200 美元。

美銀、摩根士丹利領漲 大型企業財報優於預期

標普 500 指數期貨上漲，那斯達克 100 指數期貨勁揚 1%，華爾街第二天進入大型銀行財報潮。美國銀行 (Bank of America) 與摩根士丹利 (Morgan Stanley) 在公布亮眼財報後，盤前股價雙雙上漲逾 4%，帶動整體市場情緒回升。

歐洲股市同步走高，法國精品巨頭 LVMH 股價暴漲 13%，因公司出現意外的業績回升，提振整體歐股表現。根據《彭博情報》(Bloomberg Intelligence) 統計，已公布財報的前 24 家標普 500 成分企業中，有 71% 的獲利優於市場預期，顯示企業基本面仍具韌性。

高盛策略師 Christian Mueller-Glissmann 在表示：「這個財報季或許能證明企業部門依然健康。雖然政治與地緣風險持續存在，但我們不建議過度調整投資組合。」

市場對聯準會 (Fed) 政策預期也轉為樂觀。美元兌主要貨幣全面下跌，反映市場押注 Fed 將持續降息，而中國央行則進一步支撐人民幣，將中間價設在近一年來最強水準，以穩定市場信心。美國 10 年期公債殖利率下跌 2 個基點至 4.07%，金價受避險與降息預期雙重推動，刷新歷史高點。

貿易與政策不確定性猶存 投資人觀望 Fed 官員談話

市場近期持續受到美中貿易緊張與政策不明影響。儘管 Fed 已進入降息周期，但美國政府關門導致多項經濟數據延遲公布，使市場難以判斷政策方向。衍生性商品市場訊號分歧，部分投資人認為短期波動已經出清，另一些則警告倒掛的 VIX 曲線暗示股市可能仍有下行風險。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller)、施密德(Jeff Schmid) 與米蘭 (Stephen Miran) 預定於周三稍晚發表談話，而主席鮑爾前一日重申對就業市場疲軟的擔憂，並暗示可能在未來幾個月內停止縮表(Balance Sheet Runoff)。

策略師指出，儘管近期降息預期提振風險資產，但貿易議題仍是左右市場的主要變數。UniCredit 股票策略師 Christian Stocker 表示：「貿易緊張依舊在背景發酵，但市場幾乎可以確定 Fed 在 10 月將再次降息，這已帶來明顯的正面效果。」

在強勁財報與降息預期的雙重支撐下，全球投資人暫時擺脫對貿易戰的憂慮。分析師指出，若企業獲利動能延續並配合寬鬆政策，市場可能迎來短線反彈契機，但政治與地緣風險仍將是投資布局中不可忽視的變數。

截至台北時間周三（15 日）21 時許：

焦點個股：

美銀 (BAC-US) 早盤股價上漲 4.51%，至每股 52.35 美元

美國銀行 (Bank of America) 周三美股盤前公布 2025 會計年度第三季 (截至 9/30) 財報，受惠於併購活動復甦與利息收入創新高，獲利大幅超出華爾街預期，同時上修第四季淨利息收入 (NII) 財測至 156 億至 157 億美元區間。消息公布後，盤前股價勁揚逾 4%，一度逼近 18 年高點。

摩根士丹利 (MS-US) 早盤股價上漲 6.18%，至每股 164.94 美元

摩根士丹利盤前直線拉升，現漲超 3%。消息面上，摩根士丹利第三季淨營收 182.2 億美元，預估 166.4 億美元；財富管理淨營收 82.3 億美元，預估 77.8 億美元；股票銷售及交易業務營收 41.2 億美元，預估 34.1 億美元。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.52%，至每股 249.07 美元

外媒報導，蘋果正積極遊說印度政府修改所得稅法，以確保公司不會因提供高價 iPhone 生產設備給代工廠而被課稅。知情人士指出，這項規定被視為蘋果在印度進一步擴張的重要障礙。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

華爾街傳奇投資者、Tudor Investment 創辦人瓊斯 (Paul Tudor Jones) 表示，如果 10 月底前大型科技公司報告正面業績且中美化解貿易衝突，那麼今年最後兩個月那指就有機會出現一波像樣的拉升。那指今年在 AI 熱潮的推動下已上漲約 17%。瓊斯預計明年此時 Fed 基準利率將在 2.5% 左右。