2025-10-15

美國銀行 (Bank of America) 周三 (15 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第三季 (截至 9/30) 財報，受惠於併購活動復甦與利息收入創新高，獲利大幅超出華爾街預期，同時上修第四季淨利息收入 (NII) 財測至 156 億至 157 億美元區間。消息公布後，盤前股價勁揚逾 4%，一度逼近 18 年高點。

〈財報〉投行業務火熱！美銀Q3獲利亮眼 上修Q4財測(圖：REUTERS/TPG)

併購熱潮推升投行業務 獲利年增 23%

根據財報，美銀第三季投資銀行收入飆升 43% 至 20 億美元，明顯優於分析師原預期的 16.5 億美元；併購諮詢費用更暴增 51% 至 5.83 億美元，股票與債券承銷收入分別上升 34% 與 42%。

全球企業在美國總統川普第二任期下對貿易前景信心回升，帶動併購活動回暖。根據 Dealogic 與 Mergermarket 資料，全球第三季併購總額達 1.26 兆美元，較去年同期成長 40%，為歷史上第二高的第三季紀錄。今年前九個月全球併購總額突破 3 兆美元，創下自新冠疫情高峰以來新高。

美銀第三季淨利達 85 億美元，年增 23%，每股盈餘 1.06 美元，遠高於分析師預期的 0.95 美元，為自 2023 年首季以來最大超額表現；總營收則年增 11% 至 281 億美元，亦優於市場預估的 275 億美元。

圖：美銀財報

淨利息收入創歷史新高 上調全年展望

淨利息收入 (Net Interest Income, NII) 是銀行主要獲利來源，反映貸款收益與存款利息支出之間的差額。美銀第三季 NII 上升 9% 至 152 億美元，略高於市場預期的 151.9 億美元，創歷史新高。執行長莫尼罕 (Brian Moynihan) 在聲明中表示：「強勁的放款與存款成長，加上資產負債管理得當，讓我們再創紀錄的淨利息收入。」

公司並上調第四季財測，預期 NII 介於 156 億至 157 億美元，高於原先預測區間下限 155 億美元。分析師指出，聯準會 (Fed) 在 9 月降息 1 碼 (25 個基點) 可望進一步刺激借貸需求，支撐未來利息收益表現。

此外，交易業務同樣優於預期。股票交易收入成長 14% 至 22.7 億美元，固定收益收入增加 4.6% 至 30.8 億美元。分析人士指出，投資人因應川普政府新一輪關稅政策與地緣政治變化而調整部位，使交易量維持高檔。

貸款與資產規模穩健 成本控制符合預期

截至 9 月底，美銀貸款餘額達 1.17 兆美元，年增 8.4%，高於分析師預期的 1.16 兆美元。非利息支出增加 5.2% 至 173 億美元，符合市場預期。信貸準備金降至 13 億美元，低於去年同期的 15 億美元，顯示資產品質穩定；呆帳核銷金額亦降至 14 億美元。

執行長莫尼罕表示：「所有業務線的營收與獲利均較去年同期成長，展現穩健的有機成長。」該行財務長柏斯威克 (Alastair Borthwick) 補充說，美銀維持審慎放貸與高品質抵押資產，並強調「負責任的成長」策略有助於抵禦潛在市場風險。