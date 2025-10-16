擴大電動航空版圖！Archer砸逾2千萬美元收購Lilium專利 股價漲逾6%

鉅亨網編譯段智恆 2025-10-16 00:00

根據《路透》報導，美國空中計程車新創公司 Archer Aviation 周三 (15 日) 宣布，以 1,800 萬歐元 (約 2,100 萬美元) 收購競爭對手 Lilium 的約 300 項先進空中移動 (AAM) 技術專利資產，進一步擴大其自有技術組合至逾 1,000 項。消息公布後，Archer 股價早盤一度大漲 8.5%。

圖：REUTERS/TPG)

Lilium 的專利涵蓋高壓電系統、電池管理、先進飛機設計、飛控系統、電動引擎、螺旋槳與導流風扇等核心技術。Archer 指出，這些技術將有助於推動輕型運動機與區域性空中移動領域的未來發展。

總部位於美國加州聖荷西的 Archer 成立於 2018 年，專注研發電動垂直起降 (eVTOL) 飛行器，並與美國聯邦航空總署 (FAA) 合作推進認證進程，目標在未來數年內推出商業空中載客服務。

被收購方 Lilium 則是總部位於德國慕尼黑的 eVTOL 先驅，創立於 2015 年，過去投入超過 15 億美元開發電動垂直起降飛機。然而，由於資金壓力與融資受阻，該公司去年宣告破產。Lilium 的研發成果雖具前瞻性，但在尚未進入商業化階段前，龐大的技術支出成為沉重負擔。

業界分析指出，這筆交易凸顯電動航空產業的整合趨勢。隨著商業運行仍需數年、監管門檻高、資本消耗劇烈，許多新創正加速尋求併購或資金挹注，以維持研發進度與市場競爭力。

分析師認為，Archer 此次收購不僅強化其在電動推進與飛控系統領域的技術佈局，也為後續認證及產品量產鋪路。美國政府近期亦推動多項加速空中計程車商用化的措施，包括行政命令與試點計畫，有助業者取得監管支持與基礎建設協調。