鉅亨網編譯段智恆 2025-10-15 20:00

稅法卡關！蘋果想在印度擴張先過「這一關」

稅法被指過時 蘋果恐因設備持有遭課重稅

蘋果近年大幅強化在印度的布局，作為多元化生產、降低對中國依賴的策略之一。根據 Counterpoint Research 數據，iPhone 在印度的市占率自 2022 年以來翻倍至 8%，同期間印度在全球出貨量中的占比也從 6% 升至 25%，而中國占比則降至 75%。

目前印度是全球第二大手機市場。蘋果主要代工夥伴鴻海 / 富士康 (2317-TW) 與塔塔集團 (Tata) 已投入數十億美元，在印度開設至少 5 座 iPhone 組裝廠，並採購大批昂貴機械設備。然而，根據現行 1961 年印度所得稅法，若外國企業在印度持有生產設備，可能被視為與當地存在「業務連結」(Business Connection)，使該公司在印度的利潤需繳納所得稅。

消息人士表示，若蘋果不修改現行營運架構，又無法促使新德里放寬法規，恐將面臨數十億美元的稅務負擔。相比之下，在中國，蘋果以自購並提供設備的方式給代工廠，但不被視為需繳稅的行為。

蘋果高層近月與印度官員多次會談，尋求調整法規。知情業者透露：「代工廠商無法無限投入資金，如果稅法鬆綁，蘋果在印度擴張將更容易，印度也能提升全球競爭力。」

印度審慎評估變革 憂損稅收主權

印度總理莫迪 (Narendra Modi) 近年以推動智慧手機製造為政策重心，但印度仍面臨與中國、越南在出口競爭上的壓力。熟悉內情的高層官員表示，針對影響蘋果的稅制問題，政府內部「仍在審慎討論」，但若修改法律，恐削弱印度對外資課稅的主權。

該官員坦言：「這是一個艱難的決定，但我們需要投資，也必須找到解方。」

蘋果自 2023 年以來已在印度開設數家直營零售店，同時透過線上與實體通路銷售產品。鴻海與塔塔至今在蘋果製造投資上累計超過 50 億美元。

若無修法 可能引爆數十億美元稅務風險

專家指出，依照現行印度法律，蘋果若在當地工廠持有製造機器，將被視為行使「控制權」，進而需繳納企業所得稅。Grant Thornton Bharat 會計師事務所合夥人丁納 (Riaz Thingna) 表示：「若蘋果的活動構成業務連結，其全球營收可能成為計算印度應稅所得的依據，導致數十億美元稅負風險。」

印度過去的先例也強化了這種法律解釋。2017 年印度最高法院曾裁定，英國的 F1 賽車主辦單位雖不擁有新德里賽道，但因比賽期間對場地擁有完全控制權，仍需繳納在印度活動期間的所得稅。

鴻海是蘋果在印度最大代工夥伴，今年截至 8 月出貨額達 74 億美元，幾乎追平 2024 年全年水準。相較之下，三星幾乎在印度自行設廠生產手機，因此不受相關稅制影響。