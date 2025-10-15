鉅亨網編譯段智恆 2025-10-15 19:30

‌



根據《彭博》報導，荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾 (ASML-US) 財務長達森 (Roger Dassen) 周三 (15 日) 表示，公司已「充分準備」應對中國最新的稀土出口限制措施，即使其對全球半導體生態系的影響仍難以評估。

中國限稀土出口？ASML財務長信心喊話：庫存夠、供應穩！(圖：REUTERS/TPG)

中國上周宣布的新規定指出，未來境外企業若出口含有任何微量、源自中國的特定稀土元素產品，須事先獲得北京當局批准。外界普遍認為，此舉將進一步加深全球晶片供應鏈的不確定性。

‌



艾司摩爾在其磁體與電池中使用部分受限材料。據《彭博》先前報導，該公司可能因管制措施面臨數周出貨延誤，不過達森在公司公布第三季財報後的電話會議中淡化了這項擔憂。

他指出：「我們的生產周期本就較長，因此我們會確保供應鏈在未來幾個月所需的原料皆已備妥。」他強調，目前公司庫存充足，能支撐短期內的生產與出貨計畫。

這項中國新政被視為北京首次嘗試對外資企業施加「域外管轄」以影響晶片產業。消息曝光後，美國總統川普於上周五回應，威脅對中國商品加徵 100% 關稅，並考慮對關鍵軟體實施出口管制。