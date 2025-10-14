〈美股早盤〉貿易戰陰霾再起！主要指數開低 投資人湧向避險資產
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
受中美貿易緊張再起衝擊，美股主要指數周二 (14 日) 開盤走低，道瓊工業指數一度重挫逾 400 點。中國宣布制裁南韓造船巨頭的多家美國子公司並警告將採取進一步報復措施，激化市場對貿易戰升溫的擔憂。投資人轉向避險資產，美國公債與日元走強，金價震盪上揚；與此同時，加密貨幣與原油價格同步下跌。這波賣壓也正值美國財報季開跑，摩根大通與花旗業績優於預期，高盛則表現不如預期。
截稿前，道瓊工業指數跌逾 470 點或近 1.0%，那斯達克綜合指數跌近 410 點或近 1.8%，標普 500 指數跌逾 1.2%，費城半導體指數跌近 2.4%。
全球股市周二普遍下挫，中國在與美國的貿易對峙中升高報復行動，令市場重新陷入緊張情緒。投資人原本因人工智慧 (AI) 熱潮與降息預期推升股市至高檔，但在中美關係再度惡化之際，風險偏好明顯降溫。
S&P500 指數期貨下跌 0.9%，那斯達克 100 指數期貨走低 1.1%。中國宣布對南韓主要造船商旗下五家美國子公司設限，並揚言將採取更多反制措施，引發市場擔憂。歐洲股市同步下跌 0.9%，「美股七雄」(Magnificent Seven) 成員盤前全面走低。
美國 10 年期公債殖利率下滑 1 個基點至 4.02%，反映投資人撤出風險資產、轉進債市避險。黃金盤中震盪，白銀自歷史高點回落。
中美緊張再起 投資人情緒轉向保守
中美衝突升溫導致股市連續第三個交易日波動。S&P500 自 4 月低點以來累計大漲逾 30%，但分析師警告高估值使市場更容易受到衝擊。Lombard Odier 宏觀主管 Florian Ielpo 指出：「市場情緒轉折非常迅速，估值偏高使波動性將持續上升。」
投資人同時留意企業財報季開跑。摩根大通盤前走勢震盪，因交易與投行收入超出預期；高盛下跌逾 2%，主因股權銷售與交易收入略低於預期；花旗 (C-US) 上漲 1%，因各部門營收皆優於市場預估。
AI 概念股持續帶動美股漲勢，但估值泡沫疑慮升高。美銀 (BAC-US)10 月投資人調查顯示，54% 受訪者認為科技股估值過高，對股價水準的擔憂創新紀錄。
市場轉向觀望 聚焦鮑爾談話與 Fed 動向
由於美國政府關門仍在持續，經濟數據發布延宕，投資人目光轉向聯準會 (Fed) 官員談話。主席鮑爾與理事鮑曼預計將於今日發表演說，市場尋找利率前景線索。
利率期貨顯示，市場幾乎完全押注 Fed 年底前將再降息兩碼。分析師 Tom Essaye 表示：「若鮑爾發表任何不如預期鴿派的談話，可能會讓本就脆弱的股市承受更大壓力。」
美元指數上漲 0.2%，連續第二日走強；日元走升，因日本在野黨醞釀挑戰自民黨執政地位。虛擬貨幣同步重挫，比特幣一度下跌 4% 至約 11 萬 1,200 美元，以太幣跌 7.8% 至 4,000 美元下方，24 小時內全球加密貨幣市值蒸發逾 1,500 億美元。
國際油價走勢疲弱，布蘭特原油滑落至每桶 62 美元，年初以來跌幅擴大至 16%。國際能源署 (IEA) 預期，全球原油供應過剩規模將大於先前估計。
截至台北時間周二（14 日）21 時許：
- 道瓊工業指數下跌 395.09 點或 0.86%，暫報 45,672.49 點
- 那斯達克綜合指數下跌 324.79 點或 1.43%，暫報 22,369.82 點
- 標普 500 指數下跌 67.81 點或 1.02%，暫報 6,586.91 點
- 費半下跌 136.98 點或 2.04%，暫報 6,586.48 點
- 台積電 ADR 下跌 2.43% 至每股 295.71 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 4.03%
- 紐約輕原油下跌 1.75% 至每桶 58.45 美元
- 布蘭特原油下跌 1.75% 至每桶 62.21 美元
- 黃金下跌 0.16% 至每盎司 4,126.50 美元
- 美元指數升至 99.125
焦點個股：
摩根大通 (JPM-US) 早盤股價下跌 2.43%，至每股 300.49 美元
美國摩根大通 (JPMorgan Chase) 周二美股盤前公布 2025 會計年度第三季 (截至 9/30) 財報，受惠於交易與投資銀行業務強勁成長，獲利超越市場預期，並上調全年淨利息收入 (NII) 財測。此外，執行長戴蒙指出，美國經濟整體仍具韌性，但地緣政治、關稅與通膨不確定性升高，促使公司為更廣泛的情境做好準備。
高盛 (GS-US) 早盤股價下跌 3.66%，至每股 758.00 美元
高盛 (Goldman Sachs) 周二美股盤前公布 2025 會計年度第三季 (截至 9/30) 財報，受惠於企業併購與首次公開募股 (IPO) 活動回溫，投資銀行部門收入大幅成長，帶動整體營收創下歷史同期新高。公司獲利超越市場預期，顯示交易與資產管理雙引擎運轉良好。
甲骨文 (ORCL-US) 早盤股價下跌 2.74%，至每股 299.58 美元
甲骨文周二宣布，旗下雲端基礎設施部門 (OCI) 將自 2026 年下半年起部署 5 萬片超微 (AMD-US) 人工智慧 (AI) 圖形處理器 (GPU)，象徵雲端業者正積極引進輝達(NVDA-US) 以外的替代方案，以分散 AI 運算供應風險。
通用汽車 (GM-US) 早盤股價下跌 0.47%，至每股 55.36 美元
美國通用汽車周二在監管文件中披露，因調整電動車產能與投資計畫，將提列總計 16 億美元費用，反映在第三季財報中。這凸顯川普政府政策轉向對美國車廠的衝擊，使業界紛紛重新評估電動車布局。
今日關鍵經濟數據：
無
華爾街分析：
美國銀行最新調查顯示，創紀錄比例的全球基金經理人認為 AI 相關股票在今年的大幅上漲後已進入泡沫區間。在 10 月調查中，約 54% 的受訪者表示科技股估值過高，與上月近半數人對此持否定態度形成對比。
與此同時，認為全球股市整體估值過高的比例也達到新高。基金經理人的資產配置仍顯示出一定樂觀情緒，對美股的曝險升至八個月高點，這一水準上次出現還在關稅擔憂升溫之前。對經濟衰退的擔心降至 2022 年初以來最低。
調查還顯示，AI 泡沫被視為當前市場的最大尾部風險，其次是通膨反彈，以及對 Fed 獨立性削弱和美元貶值的擔憂。
