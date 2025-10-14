鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-14 19:50

美國通用汽車周二 (14 日) 在監管文件中披露，因調整電動車產能與投資計畫，將提列總計 16 億美元費用，反映在第三季財報中。這凸顯川普政府政策轉向對美國車廠的衝擊，使業界紛紛重新評估電動車布局。

Q3爆虧16億美元！電動車熱潮退燒 通用汽車踩煞車(圖：REUTERS/TPG)

通用汽車表示，其中約 12 億美元為非現金減損與資產調整費用，其餘約 4 億美元則涉及終止合約與相關商業結算，屬現金支出。該公司指出，電動車產能與製造配置的重新評估仍在進行中，不排除未來季度可能再認列額外損失。

政策轉向衝擊需求 電動車成長放緩

通用汽車在文件中表示：「由於美國政府近期政策變動，包括取消部分電動車購車稅負抵免、放寬排放與燃油效率標準，我們預期電動車採用率將放緩。」

川普政府上月終止 7,500 美元電動車稅額補助，並實質放寬汽車燃油與排放要求，使車廠更傾向銷售獲利較高的汽油車，而非電動車。業者普遍認為，這使原本的電動化投資報酬率面臨不確定性。

通用汽車先前計劃至 2025 年投入約 300 億美元發展電動車與電池產能，但近月已陸續調整策略。公司上月宣布，將於 12 月重啟生產雪佛蘭 Bolt 電動車，不過僅安排一班次，低於原定兩班制。與此同時，田納西州組裝凱迪拉克 Lyriq 與 Vistiq 電動車的工廠，也將於 12 月暫停生產，並在明年 1 月至 5 月縮減為單班制。通用汽車當時指出，這些調整旨在「配合市場成長趨緩與消費者需求變化」。

同業亦受波及 電動車布局全面降溫

通用汽車的動向與福特汽車 (F-US) 相似。福特去年已因取消一款大型電動 SUV 及延後新一代電動皮卡投產，認列 19 億美元相關費用。

根據美銀前分析師、現任 Haig Partners 高層 John Murphy 預測，過去數年大舉投資電動車的車廠，未來將陸續面臨龐大減損。他說：「接下來幾年，汽車業可能會出現規模達數十億美元的減記潮。」

儘管如此，通用汽車第三季美國整體銷量仍年增 8%，電動車銷售翻倍至逾 6.6 萬輛。研究機構 Motor Intelligence 資料顯示，通用汽車今年前九月在美國電動車市占率由 8.7% 升至 13.8%，超越現代汽車 (含 Kia)8.6% 的水準，但仍落後特斯拉 (TSLA-US) 的 43.1%。