Fed理事鮑曼：年底前料再降息兩次 壓力測試新案將登場

綜合外媒報導，美國聯準會 (Fed) 理事兼監管副主席鮑曼 (Michelle Bowman) 周二 (14 日) 表示，她預期聯準會今年將在最後兩次會議上再降息兩次，同時也準備公布最新一輪針對大型銀行的壓力測試 (Stress Test) 改革方案。

鮑曼在華盛頓出席國際金融協會 (IIF) 年會時指出：「我仍預期今年底前將再降息兩次。」她補充，只要勞動市場與其他經濟數據如預期發展，Fed 就會繼續走在降息路上。

Fed 上月已將基準利率下調 1 碼 (25 個基點) 至 4.00% 至 4.25% 區間，為去年 12 月以來首次降息。根據最新經濟預測摘要(SEP)，多數決策官員認為，隨著就業市場降溫，年內再降息兩次是合適的步調。市場預期 10 月底與 12 月兩次會議均會各降息 1 碼。

鮑曼上月投票支持降息，此前她在 7 月會議曾與理事華勒 (Christopher Waller) 一同主張提前降息。兩人皆為川普政府時期任命，並認為現行貿易關稅不會導致長期通膨壓力，反而應更關注就業市場風險。

除了貨幣政策，鮑曼也提到監管改革進度，表示聯準會即將公布新一輪壓力測試改革提案，預計將獲得華爾街銀行界歡迎。她說：「我們近期一直在逐步提出改進壓力測試流程的方案，未來一周左右將再公布一項新的版本。」

根據她說法，新提案將包括更透明的模型設計與公眾諮詢程序，讓銀行能提前了解測試假設，避免每年資本要求大幅波動。壓力測試制度源於 2008 年金融危機後，旨在評估大型銀行在經濟衰退情境下的穩健程度，但銀行業者長期抱怨要求過於繁重。

鮑曼並提及，美國版「巴塞爾協定 III 最終方案」(Basel III Endgame)仍在與聯邦存款保險公司 (FDIC) 及貨幣監理署 (OCC) 協商中，監管機構已大致放棄兩年前的初稿，目標在 2026 年第一季前提出新方案。