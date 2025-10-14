鉅亨網編譯段智恆 2025-10-14 19:20

博通推AI網通晶片「Thor Ultra」 與輝達競爭再升級(圖：REUTERS/TPG)

「Thor Ultra」讓運算基礎設施營運商能部署更多晶片，用於訓練與執行如 ChatGPT 等大型 AI 模型。這款晶片將直接對抗輝達的網路介面晶片，並鞏固博通在 AI 資料中心網通架構中的領先地位。

就在推出新品前一天，博通才宣布與 ChatGPT 開發商 OpenAI 達成協議，將自 2026 年下半年起提供總量達 10GW(Gigawatts) 的 AI 客製晶片，挑戰輝達在 AI 加速器領域的主導地位。

博通執行長陳福陽先前指出，公司鎖定的 AI 晶片市場規模預估至 2027 年將達 600 億至 900 億美元，涵蓋網通晶片與資料中心處理器兩大業務。博通 2024 會計年度 AI 相關營收達 122 億美元，並於 9 月揭露另一位尚未具名、規模高達 100 億美元的新客戶。

聚焦網通架構 強化資料中心連結

「Thor Ultra」屬於博通不斷擴張的網路晶片產品線，是 AI 系統與資料中心之間的重要連接元件，幫助營運商快速傳輸與分配龐大資料。

博通網通事業資深副總裁 Ram Velaga 表示：「在分散式運算架構中，網路扮演極為關鍵的角色，因此任何身處 GPU 業務的公司，都會想確保自己參與這一領域。」

雖然網路晶片是博通 AI 版圖的重要支柱，但公司為雲端大廠設計的 AI 處理晶片同樣具高度獲利性。博通多年來參與 Google(GOOGL-US) 自研 Tensor 處理器的設計，該系列晶片自十多年前問世以來，已為博通帶來數十億美元的收益。

加倍頻寬 強化設計與測試能量

博通在聖荷西的網通晶片測試實驗室中，工程團隊負責設計與評估下一代產品。Velaga 指出，「Thor Ultra」相較前一代晶片，頻寬翻倍，並在生產早期階段就經過嚴格測試與驗證。

他說，為打造「Thor Ultra」或旗艦級「Tomahawk」系列交換器晶片，工程師需與硬體系統團隊緊密合作，討論封裝設計、功耗與散熱等技術細節。