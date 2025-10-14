鉅亨網編譯段智恆 2025-10-14 20:30

甲骨文 (ORCL-US) 周二 (14 日) 宣布，旗下雲端基礎設施部門 (OCI) 將自 2026 年下半年起部署 5 萬片超微 (AMD-US) 人工智慧 (AI) 圖形處理器 (GPU)，象徵雲端業者正積極引進輝達(NVDA-US) 以外的替代方案，以分散 AI 運算供應風險。

超微逆襲來了？甲骨文雲端擴大採用GPU 輝達不再一家獨大(圖：REUTERS/TPG)

Oracle Cloud Infrastructure 資深副總裁 Karan Batta 向《CNBC》表示：「我們認為客戶會非常願意採用超微晶片，特別是在 AI 推理 (Inferencing) 領域。」他指出，超微的軟體架構是關鍵，能幫助雲端客戶在 AI 應用中獲得更高效率。

此次部署將採用超微今年稍早發表的 Instinct MI450 晶片。這是超微首款能以機架級規模組裝的 AI 晶片，最多可讓 72 顆晶片協同運作，支援訓練與部署大型 AI 模型。

超微執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 今年 6 月與 OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 同台宣布這款產品，顯示超微在 AI 晶片市場積極挑戰輝達的企圖。Batta 表示：「超微做得非常出色，就像輝達一樣，兩者在市場上各有定位。」

OpenAI 本月稍早宣布，將與超微展開合作，未來數年內部署需達 6GW 電力的 AI 處理器，首階段自 2026 年啟動 1GW 規模。若進展順利，OpenAI 可能持有超微多達 1.6 億股、約占公司 10% 股份。

OpenAI 同時與甲骨文簽署長達五年的雲端合作協議，合約總值最高可達 3,000 億美元。該公司原先與輝達關係密切，使用輝達晶片開發 ChatGPT，但隨著 AI 運算需求暴增，OpenAI 已尋求多方晶片來源，並計劃與博通 (AVGO-US) 合作開發自有 AI 晶片。

輝達目前仍以超過九成市占率主導資料中心 GPU 市場，並於 9 月入股 OpenAI。不過，超微與甲骨文的合作被視為 AI 運算供應鏈的新變化，也讓市場看到雲端巨頭嘗試擴大非輝達供應的決心。