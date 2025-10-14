〈財報〉交易收入創新高！摩根大通Q3獲利超預期 上修全年財測

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-14 21:00

美國摩根大通 (JPMorgan Chase)(JPM-US) 周二 (14 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第三季 (截至 9/30) 財報，受惠於交易與投資銀行業務強勁成長，獲利超越市場預期，並上調全年淨利息收入 (NII) 財測。此外，執行長戴蒙指出，美國經濟整體仍具韌性，但地緣政治、關稅與通膨不確定性升高，促使公司為更廣泛的情境做好準備。

摩根大通第三季淨利成長 12%，達 143.9 億美元，每股盈餘 (EPS)5.07 美元，優於分析師預估的 4.84 美元；營收年增 9% 至 471.2 億美元，高於市場預期的 454 億美元。該公司並將 2025 年全年 NII 預估自 955 億美元上調至約 958 億美元，反映利率環境與資產負債表擴張帶來的穩定收益。

交易收入創新高 投行費用增 16%

第三季市場部門表現亮眼，交易收入攀升 25% 至 89 億美元，刷新單季紀錄。股權交易收入大增 33% 至 33 億美元，固定收益交易則成長 21% 至 56 億美元，主要受惠於利率、信用與證券化商品需求強勁。

投資銀行部門在首次公開募股 (IPO) 熱潮與併購活動回升帶動下，費用收入年增 16% 至 26.3 億美元，較市場預期的 25 億美元為佳，其中股權承銷費用激增 53%。債券承銷與併購顧問業務亦各成長 9%。

華爾街整體交易氛圍回暖，企業受惠於美股創新高與對降息的期待，加速籌資與重組動作。分析機構 Dealogic 統計顯示，摩根大通截至目前為止仍是收取投行費用最多的美國銀行。

淨利息收入穩健 上修全年財測

摩根大通第三季淨利息收入達 241 億美元，較去年同期增加 2%，略高於預估值 241 億美元。該行預期第四季 NII 約為 235 億美元 (不含市場業務)，並估計 2026 年 NII 將達 950 億美元，主要受貸款成長支撐，部分受利率下滑影響所抵銷。

摩根大通指出，消費者財務狀況整體健康，受惠於就業穩定與薪資成長，支撐信貸需求與正常化的償債能力。不過，信用損失準備金仍增加 9% 至 34 億美元，高於市場預估的 30.8 億美元，以反映貸款成長與宏觀變數調整，其中大部分來自信用卡業務。

在商業與投資銀行業務中，公司計入 5.67 億美元呆帳核銷，部分與特定抵押貸款項目的擔保異常有關。

戴蒙：經濟具韌性但風險升高

戴蒙在聲明中表示：「雖然就業成長顯現些許放緩跡象，美國經濟整體仍展現韌性。然而，地緣政治局勢、貿易與關稅不確定性、資產價格偏高及通膨黏性，皆使不確定程度維持在高位。」

他補充指出，公司將持續為多重經濟情境預作準備，以確保在潛在波動中維持穩健營運。

摩根大通第三季營運費用為 243 億美元，全年預期調整後支出約 959 億美元，較 7 月的 955 億美元預測略高。該行並宣布，將投入最多 100 億美元於具國家安全與經濟戰略重要性的美國企業，作為其 1.5 兆美元投資承諾的一部分。