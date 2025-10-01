鉅亨網編譯段智恆 2025-10-01 02:30

「AI夢」點燃特斯拉！9月股價狂飆三成(圖：REUTERS/TPG)

從 4 月 8 日川普總統暫停全球關稅以來，特斯拉股價幾乎翻倍，漲幅逼近 100%，領先於「美股七雄」(Magnificent Seven) 科技股，僅次於人工智慧 (AI) 受惠股的漲勢。股價目前在每股 440 美元附近，接近 2021 年底的歷史高點 479.86 美元。

‌



銷售前景與估值疑慮

分析師指出，特斯拉的股價已經處於「令人咋舌」的高估值區間，但其基本面卻面臨挑戰。BCA Research 美股策略師 Irene Tunkel 直言，電動車需求放緩，加上市場競爭激烈，以及美國政府提供的電動車稅收抵免於本周二截止，都將進一步壓抑銷售。

分析師預期，由於消費者搶搭最後優惠，第三季電動車銷量可能短期躍升，但之後將大幅放緩。Gerber Kawasaki 投資公司執行長 Ross Gerber 則認為，特斯拉的核心汽車業務每股僅值 150 美元，超出部分「都是馬斯克的夢想」，包括自駕計程車 (Robotaxi) 與人形機器人。

AI 題材推動 漲勢靠願景而非基本面

特斯拉股價上揚，部分源自華爾街轉趨樂觀。Wedbush 分析師 Dan Ives 近期將目標價自 500 美元調高至 600 美元，稱特斯拉已進入「AI 自駕發展的下一階段」。

馬斯克更在社群平台 X 上宣稱，公司很快會「像有感知的生命體一般」，並預估未來 80% 營收將來自 AI 機器人。這種願景讓散戶投資人更趨狂熱，Tunkel 形容特斯拉是「散戶的最愛」，漲勢由對 AI 夢想的熱情推動。

不過，Gerber 提醒，投資人如今「更多是買夢想而非基本面」，因為特斯拉過去六個月的核心汽車業務其實在惡化。電動車銷量疲弱，自駕事業進展也並不順利。馬斯克因此將焦點從汽車轉向人形機器人項目「Optimus」，希望在 AI 浪潮下搶得先機。

AI 夢想能否兌現仍待觀察

市場人士指出，AI 如今是推動股市與經濟成長的核心引擎，「美股七雄」中的輝達 (NVDA-US)、Google(GOOGL-US) 母公司 Alphabet、Meta(META-US) 與微軟 (MSFT-US) 均已有獲利中的 AI 業務，但特斯拉的 AI 計畫仍屬於早期階段，缺乏具體成果。

Roundhill Financial 執行長 Dave Mazza 認為，雖然「懷疑是必要的」，但市場願意獎勵 AI 領導者，而特斯拉在「具身智慧」(Eembodied Intelligence) 領域具備先行者優勢。他表示：「現在成果並不比願景重要，投資人正在追逐這個新夢想。」