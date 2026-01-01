鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-04 00:29

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）於週六（3 日）公開了針對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）、其妻子 Cilia Flores 及其他四人的聯邦起訴書。

根據《CNBC》報導，此舉發生在美國軍方在委內瑞拉國內成功逮捕馬杜洛夫婦後，引發國際關注。

‌



根據起訴書，對馬杜洛的指控包括武器犯罪與毒品走私。如果罪名成立，依照量刑指南，馬杜洛可能面臨終身監禁。

起訴書指出：「過去 25 年來，委內瑞拉的領導人濫用公職信任，腐化原本合法的政府機構，將大量古柯鹼運入美國。」

除了馬杜洛及其妻子外，起訴書還指控馬杜洛的兒子 Nicolas Ernesto Maduro Guerra、現任與前任內政、司法與和平部長 Diosado Cabello Rondon 與 Ramon Rodriguez Chacin、以及 Hector Rusthenford Guerrero Flores 等人。

起訴書指出，被告馬杜洛目前掌握著一個腐敗且不合法的政府，數十年來利用政府權力保護並推動包括毒品走私在內的非法活動。

起訴書稱，這些毒品走私活動不僅使委內瑞拉的政治與軍事精英獲得財富，也鞏固了他們的權力，其中包括內政、司法與和平部長 Diosado Cabello Rondon 以及前內政、司法與和平部長 Ramon Rodriguez Chacin。

根據《彭博》報導，週六（3 日）清晨，隨著一連串空襲襲擊首都加拉加斯，美國總統川普表示，馬杜洛已被安置在美國的一艘船上，正被帶往紐約。

知情人士透露，馬杜洛將被押送至紐約市布魯克林的都會拘留中心，該設施曾關押過墨西哥毒梟 Joaquín “El Chapo” Guzmán。