美就業市場轉冷！8月JOLTS職缺僅小幅回升 失業人口反超

美國 8 月職缺數變動有限，勞動市場持續降溫，失業人口已經超過職缺數，顯示新冠疫情後首度出現勞動需求不足。雖然企業對人力需求仍存在，但招聘與辭職人數同步下滑，反映勞工信心減弱，就業市場逐步失去動能，這將影響聯準會 (Fed) 後續政策判斷。

招聘疲軟 失業人口反超職缺

根據美國勞工部 (DOL) 周二 (30 日) 公布的職位空缺與勞動力流動調查(JOLTS)，8 月全美職缺小幅增加 1.9 萬個，至 722.7 萬個，高於市場預期的 718.5 萬個。雖然較 7 月修正後的 721 萬略有上升，但已遠低於 2022 年初超過 1,100 萬的高峰，過去一年大致維持在狹幅區間。

同期招聘人數減少 11.4 萬，降至 512.6 萬人，招聘率下滑至 3.2%，創 2024 年 6 月以來新低。裁員數則下降 6.2 萬至 172.5 萬人，仍處低檔。辭職人數下滑 7.5 萬至 309.1 萬人，為今年以來新低，被視為勞工信心不足的明顯訊號。

最新數據顯示，8 月失業人口約 738 萬人，比職缺數 722.7 萬個多出 15.7 萬人，為 2021 年 3 月以來最大差距，職缺與失業人口比率降至 1 以下。

這是連續第二個月出現失業人口高於職缺的情況，意味勞動市場已從「供給受限」轉為「需求受限」。 疫情後復甦初期，該比例一度達到「2 比 1」，顯示當時勞工找到新工作的難度遠低於現在。

部分行業差異明顯：住宿與餐飲服務職缺增幅領先，建築業職缺則大減 11.5 萬，聯邦政府職缺下降 6.1 萬，降至 2021 年 2 月以來最低水準。 另一方面，就業網站 Indeed 的職缺指數顯示，8 月職缺變動不大，但 9 月已有明顯下滑跡象。

數據或受停擺影響 Fed 觀望通膨與就業

美國消費者信心指數在 9 月降至 5 個月低點，反映市場擔憂就業市場轉弱與經濟降溫。消費者認為「就業機會充足」的比例，已降至 2021 年 2 月以來最低。

這些跡象與 Fed 官員近來的說法相呼應。主席鮑爾在 9 月宣布降息 1 碼 (25 個基點) 時曾指出，就業市場正釋出轉弱訊號。不過，多數決策官員對是否進一步降息仍持保留態度，因為通膨率依舊高於 2% 的政策目標。

外媒調查，經濟學家預估 9 月非農就業將增加 5 萬人，失業率維持在 4.3%，相比 8 月僅增加 2.2 萬人略有改善。但由於聯邦政府可能停擺，勞工部與商務部已表示，若資金到期後政府關閉，本周五 (10/3) 的 9 月就業報告以及後續關鍵經濟數據都將延遲發布，這恐讓 Fed 在 10 月底決策會議時缺乏完整依據。

經濟學者指出，近月非農就業平均月增 2.9 萬人，遠低於去年同期的 8.2 萬人。雖然第二季國內生產毛額 (GDP) 與 8 月消費支出數據仍展現一定韌性，但關稅、移民政策等不確定因素仍壓抑需求。