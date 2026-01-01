鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-04 04:00

美東時間周六 (3 日) 凌晨，美軍在委內瑞拉發動了一場震驚世界的軍事行動。多方消息證實，美軍出動三角洲特種部隊對委內瑞拉境內目標實施突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛及其夫人。

現場畫面顯示，委國首都爆炸火光染紅夜空，委國副總統羅德里格斯緊急聲明稱政府不知總統下落，並要求美方提供其存活證據，同時證實美軍行動已造成多名官員、士兵及平民傷亡。這一事件不僅引發國際社會震動，更以殘酷現實揭露了現代國際關係的深層教訓。

‌



具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」周六晚間表示，美國此次行動給世界三大教訓。首先，國防薄弱等於引頸受戮。委國擁有全球最大石油儲備、91 萬平方公里國土及 2,800 萬人口，卻因國防實力懸殊而付出慘痛代價。

馬杜洛夫婦數小時內被特種部隊抓捕，堪稱國家主權的奇恥大辱。軍事專家指出，國際政治本質是弱肉強食的叢林法則，缺乏強大國防的中小國家極易淪為強國獵物。委國案例印證資源與人口優勢若無法轉化為防禦能力，只會成為帝國覬覦的目標。

其次，堡壘最易從內部攻破為另一教訓。美方行動的高效令人懷疑存在「內應」，正如以色列對伊朗空襲依賴情報單位長期滲透，美國特種兵能深入委國首都抓人，極可能獲得內部勢力配合。委國國內反對派在西方支持下長期活動，甚至有反對派領袖被爆獲 2025 年諾貝爾和平獎提名，暴露出國家內部的深刻撕裂。歷史一再證明，當守護者主動打開城門，再堅固的堡壘也會瞬間崩塌。

最後，第三大教訓為，必須警惕美國「和平」偽裝下的霸權邏輯。川普高調宣稱此次行動是「精彩傑作」，但其「和平總統」人設早已崩塌。去年，川普下令空襲伊朗核設施，今年初又入侵委國，均繞過安理會授權及國會批准。

美國《CNN》報導指川普此舉是「無限制權力的赤裸展示」。美國一邊標榜國際規則，一邊肆意踐踏主權，歐洲盟友的沉默更凸顯強權政治的本質。分析師也說，美國這種單邊主義行徑暴露其在國際事務中「合則用、不合則棄」的雙標本質。