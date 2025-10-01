福特執行長：中國是700磅大猩猩 我們這幾家算不上真正對手

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-01 04:30

福特汽車執行長法利表示，中國完全主導電動車行業，美國車廠並不具備真正與中國競爭的能力。（圖：Shutterstock）

法利指出，中國的成功有充分理由，中國企業以非常低的成本實現巨大創新，中國電動車產業還得到政府支持。

《Business Insider》稱，這已不是法利首次強調中國在電動車競賽中的領先地位。

去年 10 月播出的另一檔播客節目中，法利曾說，他試駕了中國製造的電動車，「我不太喜歡談論競爭，但我開過小米 (01810-HK) SU7，我們從上海運了一輛到芝加哥。我已經開了六個月，不想放棄它。」

今年 6 月，法利在美國阿斯彭思想節的一次小組討論中說，中國電動車產業取得巨大進步。

他表示：「世界上 70% 電動車是中國製造。他們擁有更先進的車載技術，華為和小米出現在每一輛汽車裡。你上車後，無需配對手機，你的數位生活會自動映射到車內。」