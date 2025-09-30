鉅亨網編譯段智恆 2025-09-30 21:00

《路透》周二 (30 日) 報導，花旗集團 (C-US) 最新預測指出，美國大型科技公司在人工智慧 (AI) 相關基礎設施的支出將持續飆升，至 2029 年累計金額可能超過 2.8 兆美元，高於先前估計的 2.3 兆美元，主因是雲端巨擘加速前期投入，以及企業端需求不斷擴大。

科技巨頭砸錢衝AI！花旗：2029年支出衝上2.8兆美元(圖：REUTERS/TPG)

自 2022 年底 ChatGPT 問世引爆 AI 熱潮以來，科技巨頭在資料中心與運算能力上的資本支出持續增加，即便期間曾因中國的低價 AI 模型深度求索 (DeepSeek) 以及美國總統川普的關稅政策帶來市場疑慮，但投資熱度並未明顯降溫。

花旗預估，至 2026 年底，大型雲端服務業者的 AI 資本支出將達 4,900 億美元，高於先前的 4,200 億美元估計。分析師並表示，這些支出增量可望在科技公司第三季財報說明會上獲得更多著墨，預期企業將提前布局，為尚未完全顯現的客戶需求預作準備。

花旗進一步估算，若以 2030 年前全球 AI 運算需求需新增 55GW(Gigawatt, 百萬瓩) 電力容量推算，相當於 2.8 兆美元的額外投資規模，其中美國就占 1.4 兆美元。報告指出，目前科技巨頭已不再僅依靠獲利支撐這些支出，原因在於成本極高──每新增 1GW 算力約需 500 億美元資本投入，因此公司也開始透過舉債方式維持擴張。

這種資金結構轉變已反映在財務表現上。花旗指出，大型科技公司日益龐大的支出已開始侵蝕自由現金流，投資人也因此關注企業如何籌措這類規模龐大的資金，特別是在傳統獲利模式難以完全支撐的情況下。