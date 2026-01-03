重演36年前美入侵巴拿馬戲碼！川普為何開戰委內瑞拉？專家拆解美對委策略大升級
鉅亨網編譯陳韋廷
美東時間周六 (3 日) 凌晨，委內瑞拉首都加拉加斯上空驟然響起密集爆炸聲。短短三小時後，美國總統川普透過社群媒體宣布，已成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，並將其押送至美國。
這場代號未公開的軍事行動，成為自 1989 年入侵巴拿馬以來，美國在拉丁美洲發動的最大規模軍事打擊。
上海國際問題研究院外交政策研究所所長牛海彬指出，這次地面突襲標誌美國對委策略從「有限威懾」升級為「直接戰爭行為」。
五角大廈匿名官員披露，川普早在行動前數日便批准地面打擊方案。軍方原擬聖誕節發動攻擊，後來因天氣原因推遲，轉而在奈及利亞空襲極端組織目標以迷惑視線。
這次行動與 1989 年美軍入侵巴拿馬的劇本高度相似。34 年前的同一天，美軍以「保護僑民」為名入侵巴拿馬，時任總統諾瑞嘉 1990 年 1 月 3 日向梵蒂岡使館投降，最後在美國被判刑 17 年，如今馬杜洛面臨相同命運。
值得玩味的是，馬杜洛在遇襲前一日才剛釋放妥協訊號。他在國家電視台表示願與美國就禁毒合作展開嚴肅對話，甚至提議開放雪佛龍公司的石油投資。諷刺的是，川普政府一面接受談判姿態，一面在 12 月 16 日升級制裁：封鎖委內瑞拉油輪、扣押三艘貨輪，切斷其每日 15 萬桶的對美原油出口。
美國對委打壓已持續 26 年。自 1999 年查維茲當選總統後，美委關係持續惡化至斷交。川普首個任期對委實施石油禁運、金融封鎖等「極限施壓」，拜登上台後短暫緩和，但自去年川普再度執政後重啟制裁。
軍事分析師指出，這項行動實為經濟絞殺戰的延伸，美方近期在加勒比海域擊沉 30 艘所謂「販毒船」，造成百餘人死亡，為軍事干預鋪平道路。
隨著委內瑞拉成為大國博弈的新祭品，更多地區國家陷入安全焦慮。聯合國安理會雖收到緊急會議請求，但在美國否決權陰影下，國際社會的無力感再度凸顯。
這場新年突襲不僅撕碎了拉美脆弱的和平表象，更以血淋淋的現實警示世界：強權陰影下，沒有國家能真正置身事外。
