鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-01 00:00

美國 9 月消費者信心指數跌至五個月低點，反映民眾對就業機會與經濟前景日益憂慮。這份數據同時凸顯出勞動市場正在逐步降溫，也讓聯準會 (Fed) 後續降息路徑更受矚目。

美9月消費者信心跌至5個月低點 就業憂慮升溫(圖：REUTERS/TPG)

信心指數低於預期 就業憂慮升溫

根據美國經濟評議會 (Conference Board) 周二 (30 日) 公布的調查，9 月消費者信心指數從 8 月的 97.8 下滑至 94.2，跌幅 3.6 點，低於經濟學家預估的 96，為今年 4 月以來最低。當前情勢指數下滑 7 點，創一年新低；未來六個月展望指數亦同步下降。

評議會資深經濟學家 Stephanie Guichard 表示：「消費者對當前商業環境的看法比過去幾個月明顯悲觀，對就業可得性的評價已連續九個月下滑，降至多年新低。」9 月受訪者中，認為「工作充足」的比例降至 26.9%，較 8 月大減逾 3 個百分點；認為「工作難找」的比例維持在 19.1%。兩者差距收窄至 2021 年初以來最小水準，是經濟學家觀察勞動市場狀況的重要指標。

消費者信心在近幾個月大致呈現盤整，受制於多重交錯因素，包括招聘放緩、通膨仍偏高，以及美股創新高。雖然整體情緒不若年初強勁，但消費支出仍展現韌性，成為經濟維持擴張的關鍵支柱。委員會報告指出，耐久財購買計畫變動不大，度假計畫略微減少，房屋購買意願則有所回升，因抵押貸款利率近期回落。

JOLTS 數據疲軟 Fed 降息前景受關注

同日公布的職位空缺與勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示，8 月底全美職缺數為 722.7 萬個，較 7 月小幅增加 1.9 萬，但仍較去年同期減少 42.2 萬，跌幅 5.5%。招聘與總離職人數均放緩，辭職人數減少 7.5 萬至 309.1 萬，為 2025 年以來新低，被視為勞工對再就業信心不足的訊號。

Fed 主席鮑爾本月稍早宣布降息 1 碼 (25 個基點)，強調要避免「低聘用、低裁員」的勞動市場惡化。市場普遍預期 Fed 在 10 月與 12 月會議上還可能各降息一次，降息幅度累計達 2 碼 (50 個基點)。不過，鮑爾也提醒須警惕更高的進口關稅可能推升物價壓力，通膨風險仍不能忽視。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 周二表示，她的基準情境不認為勞動市場會大幅惡化，但承認「需求可能顯著低於供給，導致失業率不受歡迎地上升」的風險已經增加。