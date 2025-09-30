鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-30 21:39

美股主要指數周二 (30 日) 開低，投資人憂心美國政府可能停擺，導致聯準會 (Fed) 所依賴的關鍵經濟數據發布延宕。雖然市場因不確定性承壓，但華爾街仍有望繳出強勁的 9 月單月表現。

〈美股早盤〉主要指數開低 美國政府停擺疑慮拖累投資情緒(圖：REUTERS/TPG)

美股標普 500 期貨下跌 0.1%，美元走弱，抹去 9 月累積漲幅，美債則有望連續第三季上漲。布蘭特原油價格回落至每桶約 67 美元，因 OPEC + 考慮加快最新一輪增產計畫的進度。

市場人士正留意本周一系列美國就業數據，以判斷 Fed 的下一步動向。不過，由於國會預算僵局，本周五 (10/3) 的非農就業報告發布恐受影響。標普 500 指數本月漲勢凌厲，有望創下 15 年來最佳 9 月表現，受惠於寬鬆政策與人工智慧 (AI) 題材的樂觀情緒。

Panmure Liberum 策略師 Susana Cruz 表示，就業市場數據將成為焦點，結果可能驗證或挑戰市場對 2025 年再降息兩次的預期。如果政府停擺導致數據延遲發布，將引發投資人焦慮。

美國副總統范斯（JD Vance）直言，美國政府正走向停擺，因總統川普與國會領導人最後會談破局，若國會未能在會計年度結束前達成妥協，許多聯邦機構將暫停運作。勞工統計局（BLS）作為多項重要數據發布機構，若受影響，將可能延後公布非農報告。

瑞銀全球財富管理投資長 Haefele 則呼籲投資人淡化對政府停擺的擔憂，專注於其他市場驅動因素。他指出，瑞銀仍看好中期到期的優質固定收益資產，因為能提供具吸引力的收益與抗風險能力。

Polymarket 預測市場最新數據顯示，市場預計美國政府今年停擺的風險將攀升至 86%。在川普與國會領導人進行的最後談判未能達成協議之後，這種可能性不斷上升。 Kalshi 預測市場的數據則顯示，美國政府停擺的可能性為 83%，在昨天的白宮會議之前，數字約為 70%。

另一方面，Fed 副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 周二警告，就業市場降溫與通膨壓力上升同時出現，讓貨幣政策更加複雜。他在芬蘭央行舉辦的國際貨幣政策會議上表示，就業風險偏向下行，而通膨風險則傾向上行，因此 Fed 的雙重任務正同時面臨壓力。

市場也關注 Fed 理事柯林斯 (Susan Collins) 與古爾斯比 (Austan Goolsbee) 稍後的談話，以及 8 月職位空缺與勞動力流動調查 (JOLTS) 數據，預料將顯示勞動需求進一步放緩。The Sevens Report 創辦人 Tom Essaye 指出，就業數據若與市場預期偏離過大，無論過熱或過冷，都可能在政府停擺憂慮下加劇市場動盪。

《彭博》策略師 Nour Al Ali 則分析，黃金、股市與美元周二同步走弱，若政府停擺導致「數據真空」，恐引發「全面拋售」的波動風險。近期推動多元資產齊漲的核心理由是 Fed 的降息循環，若這一依據動搖，市場可能出現回檔。

截至台北時間周二（30 日）21 時許：

焦點個股：

CoreWeave(CRWV-US) 早盤股價上漲 11.49%，至每股 136.60 美元

CoreWeave 股價周二美股盤前上漲逾 8%，先前該公司宣布與 Meta 簽訂價值 142 億美元的合約，將提供 AI 運算基礎設施。這筆大單凸顯 Meta(META-US) 在 AI 領域的積極投入，也推升 CoreWeave 股價走高。

波音 (BA-US) 早盤股價下跌 0.48%，至每股 216.05 美元

波音已開始研發一款新的窄體飛機，用於取代 737MAX 系列。知情人士透露，今年早些時候，波音執行長歐特柏格 (Kelly Ortberg) 曾在英國會見勞斯萊斯高層，討論新引擎的合作可能性。消息稱，波音希望藉助新機型重建市場並與空中巴士競爭。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 0.18%，至每股 182.17 美元

輝達日前提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，執行長黃仁勳於 9 月 25 日至 29 日共售出 22.5 萬股輝達股票，套現超過 4,000 萬美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月經濟評議會消費者信心指數預期 96.0，前值 97.4

美國 8 月 JOLTS 職位空缺數預期 719 萬，前值 718.1 萬

華爾街分析：