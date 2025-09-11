鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-11 20:37

美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 2.9%，雖然符合市場預期，但創下七個月來最大升幅，月增 0.4% 亦高於市場預期且較 7 月加速成長。不過，在就業市場疲弱背景下，聯準會 (Fed) 下周料將啟動今年首次降息。投資人押注，通膨數據不會阻止貨幣政策轉向，但若物價壓力持續，未來降息步伐恐趨謹慎。

通膨壓力未減！美8月CPI年升2.9%創7個月新高 但Fed降息基調不變(圖：REUTERS/TPG)

通膨升幅擴大 核心 CPI 符合預期

美國勞工統計局 (BLS) 數據顯示，8 月核心 CPI(排除食品與能源) 月增 0.3%，符合預期，年增 3.1%，與 7 月持平。

通膨上升主要由服務價格推動，尤其是居住成本和交通運輸。住房相關價格上漲 0.4%，包含租金與旅館住宿均走高。機票價格連續第二個月大漲，8 月飆升 5.9%，二手車與卡車價格上漲 1%，服飾、家電與新車價格亦齊揚。食品價格月增 0.5%，能源價格則上升 0.7%，其中汽油價格上漲 1.9%。

值得注意的是，所謂 8 月「超級核心 CPI」(即不包括房屋的服務業通膨) 較 7 月成長 0.22%，增速有所放緩；年漲幅自 7 月的 3.59 略降至 3.52%，7 月的升幅為 2 月以來的新高。

分析指出，川普政府推動的全球性關稅逐步滲透到物價端，企業先前消耗完庫存後，成本轉嫁效應正加快釋出。桑坦德資本市場 (Santander U.S. Capital Markets) 美國首席經濟學家 Stephen Stanley 直言，「證據顯示與關稅相關的通膨還會來，雖可能需數月才完全顯現。」

降息在即 物價壓力恐限制後續空間

儘管物價數據偏強，市場普遍認為這不會改變 Fed 下周降息的基調。聯邦基金期貨顯示，交易員完全押注下周將降息 1 碼 (25 個基點)，且年底前還有兩次降息的空間。

圖：芝商所 FedWatch 工具

外界認為，就業市場疲軟是促使 Fed 轉向的主因。8 月以來，美國非農就業數據遭大幅下修，初領失業金人數更升至近四年來高點。通膨若持續高漲，恐使後續降息步伐受限，但目前決策官員傾向先行提供支持，以防經濟走疲。

Fed 關注的另一核心物價指標──個人消費支出 (PCE) 物價指數，權重上對住房影響較小。根據 CPI 與生產者物價 (PPI) 的最新數據，8 月核心 PCE 可能年增 3%，高於 7 月的 2.9%。分析師指出，這仍在可接受範圍，不足以動搖降息計畫。

市場反應偏正向 投資人聚焦後續指引

勞工部督察長辦公室日前宣布，將審查 BLS 在 CPI 數據蒐集與報導上的挑戰。近月部分美國大城市暫停 CPI 調查，只能以估算方式補齊，數據準確性成為討論焦點。

實質薪資方面，扣除通膨後，美國 8 月平均時薪年增僅 0.7%，創一年多來最弱增幅，凸顯購買力壓力。這與就業疲軟疊加，成為 Fed 降息的重要依據。