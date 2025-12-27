鉅亨網新聞中心 2025-12-27 21:00

美國科技軟體產業正經歷一場前所未有的「大屠殺」。根據最新數據，美國程式設計師的就業率暴跌 27.5%，將近三分之一的工作崗位憑空消失。這並非危言聳聽的預言，而是正在發生的現實。

2026 年的電腦科學畢業生發現，曾經通往高薪的鍍金階梯，如今已變成一條無路可走的絕境。

由 AI 引發的全球裁員潮在 2025 年達到了 117 萬人，創下自 2020 年以來的新高。美國勞工統計局的數據顯示，傳統「程式設計師」崗位幾乎被砍掉三分之一。更令人不安的是，這場危機呈現出明顯的「世代分化」。

史丹佛大學的研究發現，自 2022 年底 AI 工具普及以來，22 至 25 歲的年輕開發者就業率下降了近 20%，而資深開發者的就業狀況則相對穩定。

碩博士也難逃：電腦科學學位不再是就業保證

曾經，電腦科學專業是年薪百萬與福利的代名詞，但如今連史丹佛、多倫多大學等名校畢業生也陷入絕境。

許多畢業生為了躲避嚴酷的就業市場，選擇繼續攻讀碩士，卻驚覺情況更加惡化。

多倫多大學畢業生 Elliot Chen 投遞數百份簡歷後發現，即便擁有碩士學位，收到的面試邀請甚至比大學部時還少。

另一位畢業生 Azka Azmi 則表示，求職過程充滿挫折，因為現在連招聘端都由 AI 掌控，申請者幾乎沒有機會與真人交流。

這導致許多學生出現嚴重的心理健康問題，面對競爭激烈的環境感到極度恐慌。

產業地震：前特斯拉總監感嘆「外星科技」震撼業界

值得注意的是，不僅是新人感到焦慮，業界大佬同樣感到不安。

前特斯拉 (TSLA-US) AI 總監、OpenAI 聯合創辦人 Andrej Karpathy 近日直言，自己被強大的 AI 工具震撼，稱其為「交到人類手中的外星武器」。

Karpathy 指出，程式設計專業正在經歷一場「9 級地震」。

他表示，傳統軟體工程正與具有隨機性、易出錯的「智慧實體」交織在一起，工程師必須掌握全新的抽象層（如代理、Prompt、上下文管理等）。

Anthropic 的工程師 Boris Cherny 也感嘆，現在每當手動處理問題時，總會發現「AI 可能已經能搞定」。

「AI 本身不會奪走你的工作，但懂得善用 AI 的人可能會。」這句話自 2023 年 10 月起，這類說法逐漸成為輝達執行長黃仁勳反覆強調的核心觀點之一，也迅速在科技圈流傳開來。

然而，隨著 AI 技術在接下來兩年的爆發式成長，這句話被反覆引用，彷彿成了所有工程師與開發者無法忽視的警訊。

時間來到 2025 年底，這個預言正在以一種令人矛盾的方式逐步成真。

從正面來看，Google 最新的跨產業調查顯示，已有約 90% 的科技相關職位開始在日常工作中使用 AI 工具。

相較之下，2024 年時，這個比例還僅有 14%。AI 顯然已不再是「加分項」，而是職場中的基本配備。

留下來的員工，並未因此迎來更輕鬆的工作環境，反而被迫面對由 AI 快速生成程式碼所堆積而成的龐大技術負債，漏洞頻出、錯誤難解，系統穩定性反而下降。

AI 帶來的荒謬現實：效率提升還是「垃圾」製造機？

既然「程式設計師」的職位正在快速萎縮，一個直覺性的問題自然浮現，是不是因為 AI 已經把程式寫得比人類更好了？然而，答案恰恰相反。

AI 軟體公司 CodeRabbit 近期公布的一份研究顯示，為過度神話 AI 程式生成能力的產業潑了一大盆冷水。結論相當直白：AI 寫出的程式碼，品質問題遠比想像中嚴重。

CodeRabbit 分析了 470 份實際的程式碼合併請求，比較人類與 AI 生成程式碼的差異，結果顯示：

人類撰寫的程式碼：每份平均出現 6.45 個問題

AI 生成的程式碼：每份平均高達 10.83 個問題

換算下來，AI 程式碼的問題密度約為人類的 1.7 倍。

不過，更令人擔憂的，並不是錯誤數量本身，而是錯誤的「層級」。

報告指出，AI 生成的程式碼中，「重大」與「嚴重」缺陷的比例明顯偏高。雖然 AI 在拼字、語法這類表層錯誤上的表現確實優於人類，但一旦出錯，往往直擊核心，

包括邏輯結構崩壞、功能正確性缺失，以及讓人難以維護的可讀性災難。

這類問題不會立刻爆炸，卻會隨時間不斷累積，最終演變成龐大的長期技術債。CodeRabbit 形容，這是一顆正在滾動中的雪球。

安全層面的風險更是雪上加霜。資安公司 Apiiro 的研究顯示，使用 AI 輔助開發的工程師，其產出的安全漏洞數量，竟是未使用 AI 同行的 十倍。

原因並不複雜：AI 在處理密碼、金鑰與敏感資訊時，經常做出不符合安全最佳實務的決策，導致資料外洩風險大幅上升。

管理顧問公司貝恩（Bain & Company）在 9 月發布的報告也直言不諱指出：即便程式開發是最早導入生成式 AI 的領域之一，實際帶來的成本節省卻相當有限，整體成效「遠未達到市場炒作的高度」。

工程師的新日常：替 AI 收拾殘局

這種「產量暴增、品質下滑」的特性，正在徹底改變軟體工程師的工作樣貌。

CodeRabbit 的 AI 負責人 David Loker 指出，AI 的確能顯著提升輸出速度，但同時也引入了一組高度可預測、卻必須被人類承擔的弱點。

結果是，工程師被迫扮演一個全新的角色：AI 程式碼的清道夫。

7 月，研究機構 METR 的一項研究揭示了一個反直覺的現象：對於經驗豐富的開發者而言，AI 工具非但沒有提升效率，反而讓工作進度變慢。

原因很簡單。工程師必須像拿著顯微鏡一樣，逐行檢查那些「看起來完美、實則暗藏殺機」的 AI 程式碼。一個被忽略的邏輯錯誤，就足以讓整個系統在未來某個時刻全面崩潰。

但這並不代表 AI 應該被排除在開發流程之外。賓州大學職涯顧問 Jamie Grant 對此提出了一個更貼切的比喻。她將 AI 視為一套「外骨骼」。

它能讓你舉起原本不可能負荷的重量，但前提是：你必須知道自己在做什麼。AI 的真正價值，不是取代思考，而是放大人類的高階判斷與批判能力。

NACE 的調查數據也呼應了這一點。61% 的雇主表示，他們並未用 AI 直接淘汰入門職位；相反地，有 41% 的企業計畫利用 AI 來強化這些角色，而非消滅它們。

這場 AI 革命淘汰的，從來不是工程師，而是對工程品質不再負責的開發方式。

產業震盪下的分水嶺：寫程式的人正在消失，真正的開發者留下來了

分析指出，對於 2026 年即將畢業的新鮮人，必須先接受一個現實：現在踏入的可能是近數十年來最嚴峻的一波就業環境，尤其是在科技領域。

根據美國大學與雇主協會（NACE）公布的《2026 年就業展望》報告，企業對未來招聘的信心已跌至 2020 年以來最低水準。對剛踏出校門的畢業生而言，這不只是景氣循環，而是一場結構性的轉變。

真正值得警惕的，是 AI 對不同職位造成的「非對稱衝擊」。

美國勞工統計局的數據顯示，在 2023 至 2025 年之間，兩個看似相近、實則本質迥異的職類，命運出現了明顯分岔：所謂的「程式設計師」，也就是依照既定規格撰寫程式碼、工作內容高度模組化與可預測的職位，就業人數暴跌超過 27%。這類工作，正好是 AI 最容易複製與自動化的對象。

相較之下，「軟體開發人員」的就業規模僅小幅下滑約 0.3%。這類角色更強調系統設計、架構規劃，以及在複雜限制下解決問題的能力，AI 目前仍難以全面取代。

更耐人尋味的是，同一期間內，資訊安全分析師與 AI 工程師等職位，卻出現了雙位數的高速成長，顯示市場並非全面縮編，而是在快速重組。

賓州大學職涯服務中心資深副主任 Jamie Grant 對此提出了直白的提醒。她指出，對於仍以「寫程式」作為職涯想像核心的學生來說，認知若不調整，風險只會愈來愈高。

她強調，如今企業真正需要的，不再只是能產出程式碼的人，而是具備高階思考能力、能掌握整個軟體開發生命週期，並能處理 AI 無法理解的模糊地帶，例如釐清客戶說不出口、卻真正想要的需求。

升遷斷層正在形成：新手工程師的成長困境

與裁員與技術債並行的，還有一場更不容易被察覺、卻影響更深遠的危機：新一代工程師，該如何被培養出來？

在過去的職涯路徑中，初級工程師往往從重複、瑣碎、以任務為導向的工作開始。這些看似「沒技術含量」的雜務，其實是理解系統、累積直覺、犯錯與修正的必經過程，也是日後成為獨當一面開發者的基礎。

但現在，這條路正在被 AI 直接切斷。大量基礎性工作被自動化工具接手，新人一進公司，就被期待能直接處理更高層次的問題。

於是，一個幾乎無解的循環浮現了：企業希望新人一開始就具備進階能力；但沒有基礎工作的磨練，新人根本無法學習這些能力。

專家指出，這不只是個人困境，而是整個產業的人才斷層風險。

Creating Coding Careers 創辦人 Mike Roberts 對此提出了嚴厲警告。他指出，許多企業過度聚焦短期績效，寧可壓榨現有團隊，也不願投入時間與資源培養新人。

這樣的結果是顯而易見的，當企業不願意培養市場上的新進者，幾年後，自然也不可能招得到成熟的中階工程師。這種策略，看似務實，實際上極度短視。

AI 不會替你上談判桌

專家指出，到了 2026 年，無論是經驗豐富的系統架構師，還是剛畢業的職場新鮮人，都必須面對一個現實：遊戲規則已經改寫。

單靠背誦演算法、堆疊程式碼產出，早已不足以構成職涯護城河。

正如職涯顧問 Jamie Grant 所強調的，真正關鍵的是那些 AI 幫不上忙的時刻。

例如，在與客戶溝通需求時、在跨部門協調衝突時、在資源有限的談判桌上，AI 不會替你做出判斷，也無法替你承擔責任。那仍然是人的戰場。