鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-10 20:39

美國 8 月生產者物價指數 (PPI)4 個月來首度下滑，月減 0.1%，不僅遠低於市場預期的上升 0.3%，也讓年增率降至 2.6%，同樣低於市場預期。數據顯示，儘管川普政府的關稅措施推升企業進口成本，但廠商在定價上趨於謹慎，整體批發通膨壓力降溫。這份報告進一步加深市場對需求疲弱的擔憂，並強化投資人對聯準會(Fed) 下周貨幣政策會議降息預期。

4個月來首降！美8月PPI意外月減0.1% Fed降息近在眼前(圖：REUTERS/TPG)

8 月 PPI 月減 0.1%，4 個月來首見。(圖：ZeroHedge)

服務價格下滑拖累整體數據

美國勞工部統計局 (BLS) 周三 (10 日) 報告指出，8 月服務價格下降 0.2%，是 4 月以來最大降幅，抵銷了商品價格的部分上漲。批發與零售貿易服務利潤率下滑 1.7%，創下 2009 年有紀錄以來最大單月跌幅之一，主要受機械與汽車批發利潤減少 3.9% 拖累。專業與商用設備批發、化學品批發、家具零售、食品與酒類零售，以及數據處理服務價格也同步走低。

8 月服務價格下降 0.2%，是 4 月以來最大降幅，抵銷了商品價格的部分上漲。(圖：ZeroHedge)

相對之下，部分服務仍呈現漲勢，包括投資組合管理價格上升 2.0%、航空票價與貨運成本也維持成長，凸顯不同產業間的價格走勢分歧。這種高度波動也使得今年服務利潤率在月度間起伏不定，顯示需求的不確定性與貿易政策效應交織影響。

商品方面，最終需求商品價格 8 月小升 0.1%，連續第四個月上漲。食品價格增加 0.1%，能源價格則下降 0.4%，反映天然氣價格下滑 1.8% 以及部分蔬菜與雞蛋價格走弱。核心商品 (扣除食品與能源) 則上漲 0.3%，其中菸草產品價格飆升 2.3% 為主要推手；牛肉、家禽加工品、印刷電路模組與電力價格也上揚。

關稅傳導效應仍待觀察

雖然 8 月 PPI 整體走低，但不同核心指標顯示物價壓力並不一致。核心 PPI（扣除食品與能源）月減 0.1%，年增 2.8%，顯示批發通膨壓力低於預期；另一項更不易波動的指標（扣除食品、能源與貿易服務，俗稱 super-core PPI）則上升 0.3%，暗示部分價格仍受壓力推升。生產流程早期的「中間需求」價格亦增加 0.4%，反映上游成本正在累積，未來可能傳導至下游。

8 月核心 PPI（扣除食品與能源）月減 0.1%，年增 2.8%，顯示批發通膨壓力低於預期 (圖：ZeroHedge)

經濟學家指出，關稅對物價的影響尚不明朗：可能僅是一次性調整，也可能成為更長期的通膨壓力。市場普遍預期周四 (11 日) 公布的消費者物價指數 (CPI) 將顯示核心通膨依然居高不下，投資人將藉此判斷關稅成本是否已進一步轉嫁至家庭支出。

另一項更不易波動的指標（扣除食品、能源與貿易服務，俗稱 super-core PPI）則上升 0.3%，暗示部分價格仍受壓力推升。(圖：ZeroHedge)

降息預期高漲

這份批發通膨數據，加上就業市場持續降溫，使市場幾乎完全押注聯準會將在下周會議上降息 1 碼 (25 個基點)。Fed 主席鮑爾上月在傑克森霍爾(Jackson Hole) 央行年會中已謹慎打開降息大門，而近期經濟數據更加強化了降息必要性。

官方最新估計顯示，截至今年 3 月的非農就業人數被下修 91.1 萬人，為 20 多年來最大修正。上周公布的就業報告則顯示，8 月新增就業幾近停滯，6 月更出現 4 年半以來首次淨減少。這些跡象突顯經濟失去動能，也迫使 Fed 在關稅衝擊與需求疲弱之間尋求平衡。

市場反應迅速。美股期貨與美國公債在 PPI 公布後齊漲，投資人押注降息將成為 Fed 因應經濟壓力的主要工具。分析人士表示，雖然關稅可能在未來幾個月推升部分價格，但服務價格疲軟與需求走弱，讓 Fed 更有理由啟動寬鬆政策。

截稿前，根據芝商所 FedWatch 工具，市場已經完全定價 Fed 下周將降息，降息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 89.8%、降息 2 碼 (50 個基點) 的機率為 10.2%。