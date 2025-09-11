鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-09-11 17:10

十年雲端豪賭終見曙光！美媒：甲骨文正在超越微軟跟亞馬遜（圖：Shutterstock）

甲骨文周二 (9 日) 公布最新一季財報時指出，手上有大量已簽約的 AI 運算訂單積壓，激勵股價周三股價飆漲 35.95%，今年來累計漲幅 97.03%，且自 2022 年 11 月 OpenAI 推出 ChatGPT 以來，股價接近翻了四倍。

《巴隆周刊》報導，甲骨文成功關鍵在於其作為 AI 基礎設施中立提供者的定位，該公司並未開發跟潛在客戶競爭的大型 AI 模型，與微軟、谷歌和亞馬遜都建立了合作關係，讓資料庫能在這些公司的雲端平台運行，這也使其成為 Meta 跟馬斯克 xAI 等挑戰大型科技巨頭的 AI 公司青睞的對象。

隨著 AI 業務從模型訓練向推理階段轉變，甲骨文有望成為贏家。甲骨文表示，公司推出能讓企業將主流 AI 模型與私有資料連結的資料庫，將協助其在這項轉變中取得優勢。

瑞穗分析師 Siti Panigrahi 看好甲骨文在 AI 時代的定位，將其股價目標從每股 300 美元上調至 350 美元，維持「跑贏大盤」評等。

不過，甲骨文的成長能否持續取決於「星門計畫」(Stargate Project) 的未來。

瑞銀分析師 Karl Keirstead 雖上調甲骨文目標價至 360 美元並維持「買入」評級，但也指出其股價本益比較高，且存在一些不確定性。