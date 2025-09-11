鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-11 19:30

綜合外媒報導，國際能源署 (IEA) 周四 (11 日) 在月報中指出，受石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 加快解除減產措施及非成員國供應增加影響，全球石油供應今年與明年將大幅成長，市場過剩風險加劇，恐在 2026 年累積更龐大庫存。

IEA上修原油供應預測 OPEC+增產加劇油市過剩風險

OPEC + 擴大增產 市場供過於求隱憂升高

IEA 將 2025 年全球供應增幅預估上調至日增 270 萬桶，高於先前預估的 250 萬桶；2026 年則再增 210 萬桶。該機構同時指出，OPEC + 繼續回撤 2023 年實施的減產，並決定自 10 月起額外增加供應。8 月全球產量更攀至歷史新高的日均 1.069 億桶。

然而，部分 OPEC + 成員因產能受限或必須彌補先前超產，實際供應低於承諾，但 IEA 仍預期非 OPEC + 產油國如美國、巴西、加拿大與蓋亞那產量維持強勁，今年將貢獻 140 萬桶日增量，明年則約 100 萬桶。

IEA 警告，今年下半年全球庫存平均將以每日 250 萬桶的「難以承受水準」增加，2026 年更可能出現每日 330 萬桶供過於求的情況，恐導致油價承壓。

需求成長溫和 難以消化新增供給

在需求方面，IEA 雖將今年全球需求增幅小幅上調至日增 74 萬桶，高於先前預估的 68.5 萬至 68 萬桶，但增速仍遠不及供給。明年需求成長預測則為 69.8 萬桶，持續低於石油輸出國組織 (OPEC) 的較樂觀估計。

該機構解釋，主要因其假設能源轉型步伐將快於業界其他預測。雖然歐美等已開發國家在夏季展現出一定韌性，但需求擴張仍有限。