鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-11 02:30

華爾街3大行齊調升標普500目標 AI熱潮與降息預期撐盤(圖：REUTERS/TPG)

德銀周三將標普 500 年終目標自 6,550 點上調至 7,000 點。該行美股與全球策略主管查達 (Binky Chadha) 在報告中指出，雖然通膨可能再度抬頭，但幅度將遠低於 2021 至 2022 年，且可能被視為暫時現象。他同時承認當前股市估值高漲，但認為這是由於更高的股利支付率、趨勢性獲利成長的認知以及企業盈餘韌性所推動。

‌



巴克萊將標普 500 年終目標自 6,050 點上調至 6,450 點，並把 2026 年目標提高 300 點至 7,000 點。該行美股策略主管克里希納 (Venu Krishna) 強調，儘管宏觀環境承壓、就業市場風險上升，但企業獲利依然穩健，全球國內生產毛額 (GDP) 增速也有企穩跡象。他表示，聯準會 (Fed) 應在今年底前降息三次，以「抵消」就業市場的下行壓力。

富國銀行則將 2025 年底的標普 500 目標自 6,400 點上調至 6,650 點。該行分析師權 Ohsung Kwon 在給客戶的報告中直言：「音樂會在 AI 資本支出停下時停止，在此之前，盡情享受這場派對。」他同時預期標普 500 到 2026 年底可望上看 7,200 點，較當前水準仍有逾一成的上行空間。

標普 500 指數本周因通膨數據顯示物價壓力趨緩而再創歷史新高，周三盤中觸及 6,555.97 點，年初以來已累計上漲逾 11%，並較 4 月低點反彈超過三成。儘管川普關稅政策一度引發市場對成本上升與利率維持高檔的憂慮，但投資人逐漸認為影響有限，期貨市場甚至已完全反映 Fed 下周決策會議將啟動降息。

分析師普遍認為，AI 仍是推動美股多頭的關鍵力量。甲骨文 (ORCL-US) 最新雲端業務的強勁展望也進一步激發市場對 AI 需求的信心。德銀的查達在報告中雖提醒存在泡沫成分，但強調只要 AI 相關資本支出維持，美股多頭行情仍將持續。