鉅亨網編譯段智恆 2025-09-11 20:10

《彭博》周四 (11 日) 報導，Adobe(ADBE-US) 即將公布 2025 會計年度第三季財報，市場聚焦這家舊金山軟體龍頭能否在人工智慧 (AI) 浪潮下重拾成長動能。隨著 AI 生成工具快速普及，投資人愈發擔憂 Adobe 的核心業務遭受威脅，股價今年以來已重挫逾 20%，自 2023 年底累計跌幅更達 40%，遠遠落後同業與科技股大盤表現。

〈財報前瞻〉四份財報全賣壓！Adobe這次還能守得住嗎？(圖：REUTERS/TPG)

成長預期降溫 市場擔憂 AI 衝擊

根據分析師預估，Adobe 第三季營收將年增 9.3%，每股盈餘成長 7%，全年銷售成長近 10%，雖然仍屬穩健，但卻是十多年來最慢的增速，且預期到 2028 財年前後仍將逐年放緩。過去四份財報發布後股價均出現下跌，投資人信心持續受挫。

外界關注的最大挑戰在於 AI 帶來的結構性衝擊。許多生成式 AI 工具能瞬間創作圖像，取代傳統的圖庫與影像編輯需求。雖然 Adobe 推出自有 AI 產品 Firefly 並嘗試整合至 Creative Cloud，但市場仍認為不足以消除長期疑慮。Vital Knowledge 創辦人 Crisafulli 直言，Adobe 是「最容易被 AI 顛覆」的大型軟體公司之一。

估值跌至十年低點 多空觀點分歧

在股價重挫之際，Adobe 的本益比已跌至不足 16 倍，接近十年來最低水準。部分投資人將此視為機會，認為若能成功整合 AI 應用，反而可能帶來強勁反彈。摩根士丹利分析師 Weiss 指出，Adobe 或許能複製 Snowflake 的案例，展現核心業務穩健並逐步拓展 AI 能力，重新獲得市場認同。

但也有基金經理人警告，低估值不一定代表便宜。Wellington Management 的 Barbetta 提醒，若企業確實遭受顛覆，未來獲利預測將不準確，「看似便宜，實際上卻可能昂貴」。他認為 AI 競爭恐壓縮 Adobe 的授權數量與定價能力，進一步拖累利潤與成長。

部分長線投資人仍維持持股，認為 Adobe 擁有不錯的利潤結構與市佔優勢。Riverpark Capital 經理人 van Tienhoven 表示：「雖然市場已經把 Adobe 視為輸家，但若它能把 AI 策略做對，現有估值反而可能成為巨大機會。」