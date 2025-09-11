鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-11 21:44

美股主要指數周四 (11 日) 開高，標普 500 指數再創歷史新高，投資人認為最新公布的 8 月通膨數據雖高於前月，但不會阻礙聯準會 (Fed) 下周啟動今年首次降息。公債價格同日走揚，兩年期殖利率下滑，反映市場幾乎完全押注降息路徑已確立，就業市場降溫也進一步強化寬鬆預期。

〈美股早盤〉主要指數開高 CPI數據未改Fed降息預期(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲逾 200 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲近 30 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.7%。

美國最新數據顯示通膨壓力溫和、就業市場進一步降溫，帶動公債價格周四全面上漲，投資人幾乎篤定 Fed 下周將啟動今年首次降息。

美國公債殖利率全線下滑，兩年期債券殖利率下降 3 個基點至 3.51%。貨幣市場已幾乎完全反映，Fed 將於下周降息 1 碼 (25 個基點)，並在 2025 年底前共計降息三次。股市交易則顯示，標普 500 指數將再創歷史新高。歐洲殖利率則因歐洲央行暗示成長風險趨於平衡、降息循環結束而上升。

美國勞工統計局數據顯示，8 月核心消費者物價指數 (CPI) 月增 0.3%，符合預期，年增 3.1%。與此同時，上周初領失業金人數躍升至近四年來最高水準，突顯就業市場持續疲弱。Regan Capital 的 Skyler Weinand 表示，「通膨相對平靜，這給了 Fed 更大空間專注在勞動市場疲弱。我們預期下周將降息 1 碼，今年還會再降兩次。」

市場普遍認為，Fed 此舉是為應對就業市場的快速放緩。主席鮑爾上月在傑克森霍爾年會上已謹慎開啟降息的可能性，隨後公布的數據進一步證實 8 月招聘持續降溫。摩根士丹利的 Ellen Zentner 則指出，「通膨數據看似抵銷了前一日的 PPI，但並未熱到讓 Fed 偏離就業疲軟的主軸，這意味著下周必定降息，後續也可能繼續。」

Principal Asset Management 的 Seema Shah 則認為，最新失業金申領數據讓 Fed 決策更具急迫性，鮑爾可能會暗示一連串降息即將展開。她補充，雖然有聲音討論一次降息 2 碼的可能性，但眼下並無必要，因為就算申領數據上升，仍遠低於 2021 年的高峰，而其他經濟數據與企業獲利也不至於顯示衰退迫近。

TradeStation 的 David Russell 分析，「勞動市場愈疲弱，通膨的重要性就愈低。這是一場平衡遊戲，天秤正逐步傾向充分就業而非物價穩定。」上周非農就業數據不佳，以及年度就業修正大幅下調，都強化了 Fed 不得不轉向的必要性。

Northlight Asset Management 的 Chris Zaccarelli 形容，「最後一道閂已經被打開，降息這匹馬準備衝出。」他指出，市場敘事轉變相當迅速，從上周前還在爭論 9 月是否會降息，到如今焦點變成「9 月一定降息」後還會有多少次降息。他同時提醒，短期內 Fed 路徑明確，但中期來看，核心通膨月增率仍處於偏高水準，恐使政策前景更複雜，市場也已意識到這點。

截至台北時間周四（11 日）21 時許：

焦點個股：

Adobe(ADBE-US) 早盤股價上漲 1.05%，至每股 353.85 美元

Adobe 即將公布 2025 會計年度第三季財報，市場聚焦這家舊金山軟體龍頭能否在人工智慧 (AI) 浪潮下重拾成長動能。隨著 AI 生成工具快速普及，投資人愈發擔憂 Adobe 的核心業務遭受威脅，股價今年以來已重挫逾 20%，自 2023 年底累計跌幅更達 40%，遠遠落後同業與科技股大盤表現。

甲骨文 (ORCL-US) 早盤股價下跌 0.30%，至每股 327.35 美元

知情人士透露，OpenAI 已簽署一項協議，將在大約五年內向甲骨文購買價值 3,000 億美元的算力，這筆巨額承諾遠超過其當前營收水準。這筆交易是有史以來規模最大的雲端服務合約之一，反映出儘管市場日益擔憂 AI 領域可能存在泡沫，但 AI 資料中心的支出仍持續攀升至新高。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.08%，至每股 226.97 美元

根據 Counterpoint Research 發布的報告，2025 年上半年全球高階智慧型手機銷量較去年同期成長 8%，創上半年歷史新高；成長高於同期僅較去年同期成長 4% 的全球智慧型手機總市場。

蘋果年增 3%，以超過 62% 的市占率領先，成長主要來自新興市場。三星以 7% 的年增速位居其後，其 S25 系列表現優於 S24，帶動其成長。小米 (01810-HK) 排名第三，較去年同期大增 55%，主要增量來自中國。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月 CPI 年增率報 2.9%，預期 2.9%，前值 2.7%

美國 8 月 CPI 月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.2%

美國 8 月核心 CPI 年增率報 3.1%，預期 3.1%，前值 3.1%

美國 8 月核心 PPI 月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國上周初領失業金人數報 26.3 萬，預期 23.5 萬，前值 23.6 萬

美國上周續領失業金人數報 193.9 萬，預期 195 萬，前值 193.9 萬

華爾街分析：

根據 Markets Pulse 的最新調查，儘管美國面臨通膨風險和就業前景疲軟等挑戰，但美股今年料將以上漲動能作收。在 9 月 5 日至 10 日進行的調查中，116 名受訪者中，有三分之二認為標普 500 指數在 2025 年將持續上漲，多數人預期 Fed 年底前進一步降息的訊號會推動標普 500 指數上升。