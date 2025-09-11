鉅亨網編譯段智恆 2025-09-11 21:20

傳瑞士擬在美建黃金煉廠 爭取川普政府鬆綁關稅(圖：REUTERS/TPG)

美國總統川普於 8 月 7 日宣布，因美國對瑞士存在貿易逆差，對瑞士進口商品加徵 39% 關稅。此前，瑞士已於去年初取消自身的工業品關稅。美國對瑞士逆差的主因來自化工、製藥與黃金出口。自關稅實施後，瑞士政府與私營企業便積極合作，尋求降低關稅的方案。

黃金煉廠方案成焦點

瑞士是全球頂尖黃金精煉國，黃金出口是推高美瑞逆差的重要因素。兩位熟悉談判的消息人士指出，瑞士業界計畫透過在美國新建煉廠，或投資提升當地加工能力，讓部分美國需求能就地滿足，以改善貿易平衡。

瑞士貴金屬協會 (ASFCMP) 會長 Christoph Wild 雖拒絕證實是否會建廠，但坦言：「只要黃金持續推高逆差，我們就必須設法因應，甚至可能以在美國境內滿足需求來解決問題。」

製藥業與能源貿易亦納入方案

除了黃金，瑞士也在研究以美國投資來化解製藥出口造成的逆差。消息人士表示，計畫將要求瑞士藥廠在美國境內生產足以滿足所有當地需求的藥品，甚至額外產能可供出口。此舉不僅有助於減少逆差，也期望讓瑞士藥企免於因美方「232 條款」調查而被徵收新關稅。

不過，瑞士製藥協會 Interpharma 提醒，若將服務貿易納入計算，美國與瑞士並無真正逆差。若刻意犧牲製藥業，恐損及瑞士經濟。然而，該協會也承認，全球市場正走向「就近生產」，因此在美增產雖能舒緩壓力，卻可能削弱瑞士作為製藥重鎮的地位。

此外，瑞士還計畫增加對美軍備採購，並允許美方更多出口液化天然氣 (LNG) 至瑞士。同時，瑞士貿易商也將考慮把更多能源交易透過瑞士本土完成，而非倫敦，以增加美瑞間的官方貿易數據。