傳瑞士擬在美建黃金煉廠 爭取川普政府鬆綁關稅
鉅亨網編譯段智恆
《路透》周四 (11 日) 援引知情人士消息報導，瑞士政府與業界正研擬計畫，要求本國黃金產業在美國興建煉廠，或提高當地加工能量，以此作為與美方談判減少關稅的籌碼。此舉被視為瑞士在川普政府關稅壓力下的一項策略。
美國總統川普於 8 月 7 日宣布，因美國對瑞士存在貿易逆差，對瑞士進口商品加徵 39% 關稅。此前，瑞士已於去年初取消自身的工業品關稅。美國對瑞士逆差的主因來自化工、製藥與黃金出口。自關稅實施後，瑞士政府與私營企業便積極合作，尋求降低關稅的方案。
黃金煉廠方案成焦點
瑞士是全球頂尖黃金精煉國，黃金出口是推高美瑞逆差的重要因素。兩位熟悉談判的消息人士指出，瑞士業界計畫透過在美國新建煉廠，或投資提升當地加工能力，讓部分美國需求能就地滿足，以改善貿易平衡。
瑞士貴金屬協會 (ASFCMP) 會長 Christoph Wild 雖拒絕證實是否會建廠，但坦言：「只要黃金持續推高逆差，我們就必須設法因應，甚至可能以在美國境內滿足需求來解決問題。」
瑞士經濟部則回應，與美國的談判正在多層級持續進行，因具敏感性，暫不予評論。上周五，瑞士經濟部長帕姆蘭 (Guy Parmelin) 與川普高層經濟官員舉行「具建設性」會談，黃金計畫已包含在討論中，雙方磋商仍在進行。
製藥業與能源貿易亦納入方案
除了黃金，瑞士也在研究以美國投資來化解製藥出口造成的逆差。消息人士表示，計畫將要求瑞士藥廠在美國境內生產足以滿足所有當地需求的藥品，甚至額外產能可供出口。此舉不僅有助於減少逆差，也期望讓瑞士藥企免於因美方「232 條款」調查而被徵收新關稅。
不過，瑞士製藥協會 Interpharma 提醒，若將服務貿易納入計算，美國與瑞士並無真正逆差。若刻意犧牲製藥業，恐損及瑞士經濟。然而，該協會也承認，全球市場正走向「就近生產」，因此在美增產雖能舒緩壓力，卻可能削弱瑞士作為製藥重鎮的地位。
此外，瑞士還計畫增加對美軍備採購，並允許美方更多出口液化天然氣 (LNG) 至瑞士。同時，瑞士貿易商也將考慮把更多能源交易透過瑞士本土完成，而非倫敦，以增加美瑞間的官方貿易數據。
瑞士希望藉由提出涵蓋黃金、製藥、軍備及能源的多面向方案，爭取川普政府鬆綁關稅。談判仍在進行中，市場正關注美方是否接受這項「黃金計畫」為雙邊貿易協議增添新契機。
