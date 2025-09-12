美元空頭部位大減只是暫歇？分析師稱熊市趨勢未改

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-12 00:38

根據《路透》周四 (11 日) 報導，美元今年上半年創紀錄重挫 11% 後雖已止跌回穩，但匯市參與者認為美元仍處熊市，預期將進一步下跌。

美元空頭部位大幅減少，但多數投資人視此為賣壓暫歇而非趨勢逆轉。(圖:Shutterstock)

根據美國商品期貨交易委員會數據，截至上周，投機客淨空頭部位已從 6 月底的 210 億美元大減至 57 億美元，多數投資人視此為賣壓暫歇而非趨勢逆轉。

市場擾憂因素包括美國財政與貿易的雙赤字、疲軟就業可能促使聯準會更積極降息，以及全球基金經理人重新思考外匯避險策略等。

Insight Investment 匯率解決方案主管 Francesca Fornasari 表示：「美元正在下跌過程中，還有更多跌幅要來，過程會很混亂且波動。」

歐洲最大資產管理公司 Amundi 固定收益與匯率策略總監 Paresh Upadhyaya 表示：「市場開始思考美國經濟將如何疲軟，勞動市場會有多弱，以及這對聯準會政策意味著什麼。」

聯準會可能下周恢復降息並持續到年底。年初就看空美元的 Upadhyaya 認為沒有理由改變策略。

外資減碼恐成關鍵

Upadhyaya 表示：「美元下一波大跌可能來自外國投資人決定減少美國配置。」

美元上半年表現慘淡已促使資產管理公司增加避險活動，行動較慢的參與者可能在未來 3 至 6 個月跟進。

避險操作通常涉及透過遠期或交換合約賣出美元，增加供給壓力。美國利率相對走低也降低避險成本，讓避險更具吸引力。

川普政府不會力挺強勢美元

投資人認為川普政府不太可能支撐美元，因為「美國優先」和振興製造業的政策都不利強勢貨幣。

Neuberger Berman 全球投資級固定收益聯合主管 Thanos Bardas 表示：「他們 (川普政府) 仍相信強勢美元，但希望比年初水準稍弱一些。美元指數在 110 的情況下，不可能讓製造業回流美國。」

Bardas 預期美元指數短期將在 95 至 100 區間徘徊，周三該指數為 97.72。

加拿大豐業銀行首席外匯策略師 Shaun Osborne 預期美元未來一年將較主要貨幣再跌 5% 至 7%。

仍有下跌空間

儘管美元今年已大幅下跌，但投資人認為相對許多貨幣仍然昂貴。

Upadhyaya 表示：「我們才剛觸及美元中性水準，美元遠未被低估，還有更多熊市要來。」