鉅亨網編譯段智恆 2025-09-11 00:00

根據《路透》報導，電子設計自動化 (EDA) 軟體大廠新思科技 (Synopsys) 周三 (10 日) 盤中股價暴跌近 35%，恐將一口氣抹去 2025 年以來的漲幅，主因是中美貿易緊張拖累其上季營收，並讓投資人對公司在中國業務前景心生疑慮。

新思科技盤中股價崩跌35%！恐將一口氣吐光年內漲幅(圖：REUTERS/TPG)

美國歷屆政府皆致力於限制北京取得美國晶片技術，削弱了美企在這個重要半導體市場的營運。新思提供的軟體可用於設計複雜處理器，而中國市場對該產業營收貢獻超過一成。

新思公布，截至 7 月 31 日的第三季營收為 17.4 億美元，低於 LSEG 彙整分析師預期，主要受其 IP 授權業務疲弱拖累。執行長加齊 (Sassine Ghazi) 表示，業績受出口管制打擊，導致中國業務中斷，加上某主要晶圓代工客戶的挑戰，進一步壓抑表現。

出口限制自 5 月底生效，持續一個多月，使得美企幾乎無法向中國客戶銷售晶片設計軟體，直到 7 月才解除。不過，市場對於關稅與政策的不確定性仍未消散。加齊並未點名受影響的代工客戶，但業界普遍認為可能是長期合作夥伴英特爾 (INTC-US)，該公司近來大幅縮減晶片製造計畫，甚至放緩或取消部分晶圓代工專案。