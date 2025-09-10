鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-10 21:46

美股主要指數周三 (10 日) 開盤創下新高，標普 500 與那斯達克均刷新歷史紀錄。最新公布的 8 月生產者物價指數 (PPI) 意外下降，增強市場對聯準會 (Fed) 下周降息的押注，同時甲骨文 (Oracle) 早盤股價因雲端與人工智慧 (AI) 相關營收展望大幅跳漲逾三成，更帶動科技股整體走強。投資人對通膨降溫與降息前景的樂觀情緒，也推動美債殖利率走低，市場情緒明顯回暖。

〈美股早盤〉標普與那指刷紀錄新高 PPI降溫推升Fed降息預期(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌逾 110 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 70 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數漲近 2.3%。

美國 8 月生產者物價指數 (PPI) 意外下降，推動股市上揚、美國公債殖利率下滑，市場進一步押注聯準會 (Fed) 下周將展開降息循環。PPI 月減 0.1%，為四個月來首度下跌，年增率則降至 2.6%，顯示批發通膨壓力低於預期，也暫時舒緩了市場對通膨頑強的擔憂。

在數據公布後，標普 500 期貨上漲 0.5%，帶動股市逼近歷史新高，科技股亦表現突出，甲骨文 (ORCL-US) 因訂單成長股價大漲 30%。兩年期美債殖利率下滑 3 個基點至 3.53%，美元也小幅走低。投資人解讀數據為利率下調提供了更多空間，並幾乎完全消化 2025 年將降息三次的預期。

多位市場人士指出，數據顯示「最糟的通膨情境並未發生」，鴿派官員對於年增率降回 3% 以下感到滿意，尤其是在就業市場顯著降溫之際，更鞏固了降息的理由。不過，市場焦點很快將轉向 11 日公布的消費者物價指數 (CPI)，分析師預測核心 CPI 仍將維持高檔，這將成為判斷關稅成本是否進一步傳導至家庭支出的關鍵。

凱投宏觀 (Capital Economics) 首席經濟學家 Stephen Brown 指出，8 月 PPI 下滑主要受到批發與零售貿易利潤率壓縮影響，而 7 月則出現不尋常的擴張，數據可能誇大了物價降溫的程度。不過，他也承認關稅效應仍在慢慢傳導。Renaissance Macro 的 Neil Dutta 則表示，許多企業為了維持市佔率而選擇吸收部分成本，關稅的實際傳導效應並未如市場先前預期般強烈。

Global X 的 Scott Helfstein 認為，數據既是好消息也是壞消息。正面來看，關稅對供應鏈的影響並未如想像中嚴重；但另一方面，生產者通膨放緩也可能反映經濟走軟，Fed 勢必會注意到這一點。不過，他仍預測 9 月會議只會小幅降息 1 碼 (25 個基點)。FHN Financial 的 Mark Streiber 則指出，關稅確實壓縮了企業利潤，但由於疫情後企業利潤率維持在高檔，足以吸收衝擊而未引發大規模裁員。

就業市場疲弱已經是 Fed 無法忽視的挑戰。最新統計顯示，截至 3 月的非農就業數據下修 91.1 萬人，創 20 多年最大修正，加上 8 月新增就業幾近停滯，6 月甚至出現四年半來首次淨減少。這些跡象顯示經濟動能轉弱，使得市場普遍預期 Fed 將於下週會議降息 0.25 個百分點，並在 2026 年 1 月前再降三次。瑞銀 (UBS) 資產管理的 Hoffmann-Burchardi 預估，隨著利率走低，標普 500 指數有望在 2025 年底攀升至 6,600 點，2026 年中則挑戰 6,800 點。

選擇權市場也在反映這股期待。花旗 (Citi) 策略師 Stuart Kaiser 表示，交易員預期 CPI 公布後標普 500 波動約 0.7%，雖低於過去一年 CPI 日均 0.9% 的變動，但仍顯示市場高度關注後續數據。

整體而言，8 月 PPI 下滑讓市場幾乎篤定 Fed 下周將降息，雖然關稅效應仍是隱憂，但投資人認為，勞動市場放緩與通膨趨緩的組合，正為新一輪寬鬆政策鋪路。

截至台北時間周三（10 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 1.47%，至每股 230.90 美元

蘋果執行長庫克昨日在加州庫比提諾 (Cupertino) 總部發表 iPhone Air，這是蘋果史上最薄的手機，也是八年來 iPhone 系列最大的改版。市場原先預期反應平平，但分析師認為，這款新機有望刺激換機潮，並在年底購物季推升銷售。

PP Foresight 分析師 Paolo Pescatore 指出，「在一個手機設計大同小異的時代，蘋果帶來了新的產品，等於重新激活整個 iPhone 市場。」這款新機的名稱與設計語言借鑑 17 年前賈伯斯以信封袋展示 MacBook Air 的經典時刻，凸顯其輕薄定位。

Meta(META-US) 早盤股價下跌 1.03%，至每股 757.78 美元

Meta(META-US) 與 TikTok 周三在歐盟法院贏得針對監管費計算方式的訴訟，迫使歐盟監管機關重新制定計算方法，但兩家公司不會拿回已繳納的費用。歐盟總法院支持兩家公司，裁定監管機關必須在 12 個月內依據不同的法律程序，重新制定計算方法。法官指出，相關方法「應該透過授權法案 (delegated act) 而非執行決策制定」，才能符合 DSA 的規範。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 3.24%，至每股 176.30 美元

輝達盤前漲超 2%。消息上，輝達發布新一代 Rubin CPX 晶片系統，專門針對 AI 視訊生成和軟體開發等大規模情境處理任務，強化 AI 編碼和視訊處理能力。Rubin CPX 預定於 2026 年底上市，採用卡片形式，可整合到現有伺服器設計中或作為獨立計算設備在資料中心運作。據悉，這款晶片系統在技術規格上實現重大突破。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月 PPI 年增率報 2.6%，預期 3.3%，前值 3.1%

美國 8 月 PPI 月增率報 - 0.1%，預期 0.3%，前值 0.7%

美國 8 月核心 PPI 年增率報 2.8%，預期 3.5%，前值 3.4%

美國 8 月核心 PPI 月增率報 - 0.1%，預期 0.2%，前值 0.7%

美國 7 月批發庫存月增率終值預期 0.2%，前值 0.1%

華爾街分析：

德意志銀行將其對標普 500 指數的年底目標位從 6,550 點上調至 7,000 點，理由是企業盈利成長積極向好、目前關稅影響可控以及投資者持倉結構具有支撐作用。 Binky Chadha 等策略師在報告中寫道：「我們預計股票估值將維持在高位。」估值將受到以下因素支撐：更高的配息率、獲利成長趨勢走強預期以及獲利表現更具韌性，重大回撤發生頻率降低。