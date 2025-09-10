估值70億美元！量子運算新創PsiQuantum拿下10億融資 輝達也投了

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-10 21:10

綜合外媒報導，量子運算新創公司 PsiQuantum 周三 (10 日) 表示，已在最新一輪融資中籌得 10 億美元，估值達 70 億美元，並宣布與輝達 (NVDA-US) 展開合作，加速量子電腦的研發。

這是 PsiQuantum 的 E 輪融資，由貝萊德 (BLK-US)、新加坡淡馬錫 (Temasek) 與 Baillie Gifford 領投，輝達旗下創投部門 NVentures、澳洲麥格理資本 (Macquarie Capital) 與 Ribbit Capital 等新投資人也參與。此次資金將用於布里斯本 (澳洲) 與芝加哥 (美國伊利諾州) 的建設計畫，以及推出大規模測試系統，以驗證設計可行性。

PsiQuantum 總部位於加州帕羅奧圖，採用「光子式」技術，透過在矽晶片上控制光子來實現量子計算，並依賴既有半導體製造與光纖網路技術進行擴展。該公司與格芯 / 格羅方德 (GlobalFoundries)(GFS-US) 合作，在紐約工廠製造量子晶片，並規劃於 2027 年底讓布里斯本的量子電腦上線，芝加哥預計 2028 年啟用。

PsiQuantum 共同創辦人暨執行長歐布萊恩 (Jeremy O’Brien) 表示，這次融資象徵投資界正式對量子計算下注。他強調，該公司目標直接打造全球首台百萬量子位元、具備糾錯能力的商用級量子電腦，而不是從小規模逐步累積。具備「容錯」能力的量子電腦能夠修正運算中不可避免的微小誤差，確保結果穩定可靠。

與此同時，PsiQuantum 將與輝達在多個層面合作，包含將量子硬體與圖形處理器 (GPU) 整合，讓輝達晶片能與量子機器協作，並強化 PsiQuantum 的矽光子晶片設計。兩家公司也將共同開發量子演算法與軟體，確保未來產業能實際運用這些系統。

投資人也對 PsiQuantum 的供應鏈與製造成熟度表示看好。長期投資該公司的 Baillie Gifford 投資經理沃德 (Luke Ward) 指出，PsiQuantum 能利用既有供應鏈擴大生產，並已獲得該機構超過 1 億美元投資。沃德說，隨著目標時程接近，重點正轉向如何確保使用者能在系統上線時有效運用，雖然難免會有延遲，但他對 2027 年的時程仍抱持樂觀。