鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-10 23:10

‌



綜合外媒報導，美國總統川普提名的白宮經濟顧問米蘭 (Stephen Miran)，周三(10 日) 在參院銀行委員會以 13 票對 11 票的黨派表決過關，提名將送交共和黨掌控的參院全院審議。此舉讓米蘭更進一步接近聯準會 (Fed) 理事職位，強化川普直接影響貨幣政策與央行決策的企圖。不過，由於程序繁瑣，他能否及時參與 9 月 16 至 17 日的利率會議仍不確定。

川普Fed理事提名人米蘭參院過關 恐衝擊美央行獨立性(圖：REUTERS/TPG)

黨派分歧與獨立性爭議

‌



銀行委員會的表決結果呈現鮮明黨派對立，所有共和黨人投下贊成票，民主黨則一致反對。最快下周一 (15 日) 可能進行全院投票，但若過程有所延誤，米蘭將無法在 9 月會議上投票。不過，共和黨在參院握有 53 席對 47 席的多數優勢，使得他最終獲得確認的可能性極高。米蘭若上任，將接替 8 月意外離任的庫格勒 (Adriana Kugler) 剩餘任期，直至明年 1 月底屆滿。

米蘭現任白宮經濟顧問，表示將以「無薪假」方式轉任 Fed 理事，而非辭職，引發外界對其獨立性的質疑。民主黨參議員華倫 (Elizabeth Warren) 批評，此舉讓米蘭的每一張票都可能攸關他能否重返白宮職位，「這不是獨立，而是效忠」。共和黨籍的銀行委員會主席史考特 (Tim Scott) 則力挺米蘭，稱其具備「深厚經驗、領導力以及維持美國經濟競爭力的承諾」。

川普對 Fed 施壓與政策前景

川普今年以來屢次抨擊 Fed 主席鮑爾未能及時降息，並公開呼籲快速、大幅調降利率，與市場預期的「每次會議小幅降息一碼」形成對比。米蘭若成功入局，將為 Fed 決策桌增添一名與川普理念相近的鴿派聲音。與此同時，川普也試圖以涉嫌房貸詐欺為由撤換理事庫克 (Lisa Cook)，但庫克否認指控並已提告。法院本周裁定川普暫不得將其撤職，白宮預料將提出上訴。此舉加劇外界對 Fed 獨立性的憂慮。

市場普遍預期 Fed 下周將宣布降息，原因在於就業市場顯著降溫，加上最新公布的 8 月生產者物價指數 (PPI) 低於預期，通膨壓力暫時緩解。不過，川普仍不滿降息幅度過小，持續要求更快更深的降息。TD Securities 分析師指出，米蘭若獲確認，將取代一名傾向抗通膨的官員，對 Fed 而言屬於偏鴿派發展。