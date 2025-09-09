鉅亨網編譯段智恆 2025-09-09 21:25

美國公債周二 (9 日) 下跌，結束連續四個交易日的漲勢，投資人聚焦本周即將公布的通膨數據，憂心持續的物價壓力恐阻礙聯準會 (Fed) 降息空間。

美債止步連四漲 聚焦通膨與就業數據修正(圖：REUTERS/TPG)

各期美債殖利率普遍上升 2 至 3 個基點，10 年期與 30 年期殖利率自數月低點反彈。上周五公布的就業數據疲弱，曾一度推升市場對 Fed 降息的預期，帶動公債連日上揚。

隨著焦點轉回通膨，市場也關注美國勞工統計局 (BLS) 稍晚公布的年度就業數據基準修正。若顯示就業放緩跡象，可能進一步強化降息押注。市場目前預估，今年底前 Fed 降息幅度接近 3 碼 (75 個基點)。

美債漲勢在重要數據公布前暫歇。8 月消費者物價指數 (CPI) 將於周四 (11 日) 發布，預料顯示漲幅加快，儘管就業市場已轉弱。交易員已完全消化 Fed 在 9 月 17 日會議上降息 1 碼 (25 個基點) 的預期，但若通膨持續黏著，可能削弱市場對 10 月與 12 月降息的信心。周三 (10 日) 還將公布 8 月生產者物價指數 (PPI)，提供企業層面的通膨線索。

Macro Hive 美國利率策略主管 Del Favero 表示：「市場正押注軟著陸，並不確定 Fed 是否會被迫降息超過當前定價。」交易員目前認為，今年底前 Fed 總計降息 3 碼的機率超過九成，過去一周的降息押注已顯著升溫。

Del Favero 補充，就業修正數據預料顯示，截至 3 月的一年期就業增幅將明顯低於原始數據，這可能重燃美債漲勢。美國 8 月失業率升至 4.3%，為 2021 年以來最高，但仍低於長期歷史平均水準。