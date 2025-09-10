鉅亨網編譯段智恆 2025-09-10 00:00

根據《路透》報導，穩定幣發行商 Figure Technologies 周二 (9 日) 調高首次公開募股 (IPO) 的發行規模與定價區間，反映投資人對加密貨幣相關股票需求高漲。

市值上看47億美元！穩定幣發行商Figure擴大IPO規模 周四那斯達克掛牌(圖：REUTERS/TPG)

Figure 目前將 IPO 定價區間上調至每股 20 至 22 美元，高於先前的 18 至 20 美元，發行股數也增至 3,150 萬股，原本計畫約為 2,600 萬股。若以新區間高端計算，Figure 可望籌資約 6.93 億美元，估值將達 46.6 億美元。

該公司原本規劃的 IPO 規模最高約 5.26 億美元，估值約 41 億美元。Figure 預計將於周四 (11 日) 以代號「FIGR」在那斯達克掛牌。

近期川普政府展現對加密產業的支持，使資金加速湧入數位資產，投資人情緒熱絡。繼加密貨幣交易所 Bullish(BLSH-US) 與穩定幣發行商 Circle(CRCL-US) 成功上市後，Figure 的 IPO 進一步凸顯市場熱度。

Figure 於 2018 年由科技創業家 Mike Cagney 共同創辦，主打區塊鏈原生平台，提供消費信貸與數位資產的借貸、交易與投資服務。公司表示，其房屋淨值貸款處理時間僅需 10 天，遠低於產業平均的 42 天。

財務數據顯示，Figure 今年上半年轉虧為盈，淨利報 2,900 萬美元，相較去年同期虧損 1,300 萬美元明顯改善。