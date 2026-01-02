鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-02 15:00

2026 年伊始，全球資本市場屏息以待美國總統川普對下一任聯準會 (Fed) 主席的最終決定。這場持續半年的角逐已進入白熱化階段，白宮國家經濟委員會主任哈塞特、Fed 前理事沃許、現任理事沃勒構成最終角逐梯隊。

揭曉在即！川普抉擇時刻：Fed主席人選牽動全球市場神經 3候選人誰能笑到最後？（圖：Shutterstock）

根據線上博彩網站 Polymarket 最新數據，哈塞特、沃許、沃勒三人獲得提名的機率分別是 44%、32%、14%。

儘管 Fed 在最近三次會議均降息 1 碼，川普對現任主席鮑爾降息力道深感不滿，但川普認為降幅應翻倍，去年 9 月安插進入的理事米蘭連三次投下反對票，主張一次性降 2 碼。這種分歧凸顯川普重塑貨幣政策的核心訴求，也就是更快更激烈的寬鬆週期。

值得注意的是，鮑爾 2017 年被川普提名後，曾多次無視後者利率喊話，去年川普再次執政後更屢次威脅解僱「不夠配合」的鮑爾。

專家指出，前車之鑑促使川普此次慎之又慎，試圖透過釋放不同人選訊號來測試市場反應。哈塞特身為川普核心圈層成員，與總統關係密切。這位 62 歲的經濟學家曾兩度效力川普政府，現任白宮國家經濟委員會主任，其保守派智庫背景及 20 餘年共和黨競選顧問經歷，使其成為「忠誠度」的首選。

但學界質疑哈塞特缺乏央行獨立性，恐淪為政策傀儡。為了避嫌，哈塞特近期多次公開強調維護 Fed 獨立性。

沃勒則代表 Fed 政策連續性，66 歲的他在 Fed 體系深耕 16 年，2020 年由川普提名上任。他在 2022 年升息週期精準預判「軟著陸」路徑，2025 年 7 月更率先投票支持降息，展現出與鮑爾的微妙距離，市場認為沃勒接任可最大限度減少政策波動。

沃許則憑藉華爾街人脈獨樹一格。55 歲的他出身金融世家，曾任小布希政府經濟顧問，在摩根士丹利及傳奇投資人德魯肯米勒麾下累積深厚資源。身為 Fed 批評者，他主張縮減 7 兆美元資產負債表，若當選可能引發貨幣政策典範改變。

候選人博弈已擾動金融市場。Polymarket 數據顯示，哈塞特若當選將加速降息步調，導緻美元承壓。美元在 2025 年已暴跌 9%，創 2017 年來最差表現。分析師指出，無論誰最終入主 Fed，川普對「降息速度」的執著都將重塑全球資本流向。

專家指出，這場遴選本質上是三重訴求的權衡：川普需要有絕對忠誠的執行者，市場渴望政策穩定性，金融體系期待結構性改革。