鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-12-31 23:03

美股周三 (31 日) 主要指數開盤皆下跌，預計以平淡走勢結束連續第三年雙位數漲幅，原先期待的季節性反彈未能延續，白銀下挫，連續第 4 天出現 4% 以上的價格波動。

美股主要指數開盤皆下跌，預計以平淡走勢結束連續第三年雙位數漲幅。(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數約跌 117 點或 0.24%，那斯達克綜合指數跌近 60 點或 0.25%，標普 500 指數跌 0.22%，費城半導體指數跌近 0.29%。

‌



投資人今年在 AI 經濟潛力樂觀預期推動下獲得豐厚報酬，但過程並不平順，交易員經歷了美國對等關稅政策、地緣政治緊張局勢以及估值過高擔憂引發的震盪。

12 月最後幾天漲勢消退，所謂的聖誕老人行情迄今未能啟動，交易員在已獲得豐厚收益後，將重大決策延後至假期結束。

大宗商品方面，黃金和白銀周三下跌。在強勢的上漲後，上述兩種貴金屬隨著投資人獲利了結而削減部分漲幅，但皆有望創下 1979 年以來最佳年度表現。

在勞工部公布美國上周初領失業金數據降至 19.9 萬人，為今年少數低於 20 萬人的水準後，市場仍變化不大。10 年期美債殖利率穩定在 4.15%。美元在連續三天上漲後震盪，但近期漲勢無法阻止美元走向 8 年來最糟年度表現，投資人表示如果下任聯準會主席選擇比目前預期更大幅度的降息，美元將進一步下跌。

比特幣在 8.87 萬美元附近交易，三年來首次面臨年度虧損。石油即將創下 2020 年疫情爆發以來最大年度跌幅，全年受到全球供應持續增加主導。

截至台北時間周三（31 日）22 時許：

焦點個股：

華納兄弟探索 (WBD-US) 早盤股價下跌 0.52%，至每股 28.79 美元

Nike(NKE-US) 早盤股價上漲 1.8%，至每股 62.29 美元

受惠於內部人士與蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 在年底逢低加碼買進，Nike 股價上揚。日前，庫克以董事身份增持約 5 萬股 Nike 股票，持股增加 90%。另一董事會成員、前 eBay 和英特爾高管 Robert Holmes Swan 也增持約 8,700 股，持股擴大 24%。Nike 執行長 Elliott Hill 則以 100 萬美元購入約 1.64 萬股，個人持股增加逾 7%。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 19.9 萬，預期 21.9 萬，修正後前值 21.5 萬

美國上周續領失業金人數報 186.6 萬，修正後前值 191.3 萬

華爾街分析：