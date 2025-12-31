中國要求荷蘭糾正對安世半導體錯誤做法 以避免供應鏈動盪

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-12-31 23:26

綜合外媒周三 (31 日) 報導，中國商務部要求荷蘭政府盡快糾正對安世半導體 (Nexperia) 的錯誤做法，以消除影響全球半導體供應鏈穩定的障礙。

中國商務部批評荷蘭對安世半導體的干預措施威脅全球供應鏈穩定。(圖:Reuters/TPG)

荷蘭政府今年 9 月引用冷戰時期法律，接管這家由中國聞泰科技 (600745-CN) 所持有、總部位於荷蘭的公司。荷蘭當局表示，這是為防止技術和產能轉移到中國，外傳美國曾對此表達安全憂慮。

中國隨後反擊，禁止安世半導體產品從中國工廠出口，造成全球車廠零組件短缺。中國商務部發言人周三表示，荷蘭應該「立即糾正錯誤，清除恢復全球半導體供應鏈穩定和安全的障礙」，批評荷蘭面對全球業界的焦慮，仍「無動於衷、頑固堅持」，對全球半導體供應鏈安全「毫無責任感」。

荷蘭經濟部長 Vincent Karremans 最近多次為干預決定辯護，他告訴荷蘭《電訊報》：「雖然不好受，但這是必要的。」

荷蘭 11 月暫停干預措施釋出善意，雙方仍在協商。聞泰科技目前和法院指派的監管人就控制權進行談判。

安世半導體生產電晶體、二極體等基礎晶片，在歐洲製造、中國封測，再銷往全球。這些晶片廣泛用於汽車電池、煞車系統、安全氣囊等。