鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-19 21:40

‌



美股主要指數周二 (19 日) 開盤漲跌互現，道瓊指數在家居零售商家得寶維持全年展望的提振下開高，但投資人整體情緒仍趨謹慎，聚焦本周稍晚聯準會 (Fed) 主席鮑爾於全球央行年會的談話。零售業財報季拉開序幕，市場同時消化最新業績與 Fed 官員對降息遲疑可能傷及就業市場的警告，美債殖利率小幅回落。

〈美股早盤〉零售財報開跑！主要指數漲跌互現 市場聚焦Fed政策訊號(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲近 100 點或近 0.20%，那斯達克綜合指數跌逾 80 點或近 0.4%，標普 500 指數跌近 0.10%，費城半導體指數跌 0.04%。

‌



美國股市期貨周二小幅震盪，投資人留意大型零售商財報，市場情緒持續在歷史高點附近徘徊，焦點轉向美國消費者支出動能。標普 500 指數期貨微跌不到 0.1%。

歐洲股市同步走高，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.6%，觸及 3 月以來新高，主要受惠於烏克蘭和平進程出現進展跡象。不過，高盛防務股籃子一度重挫 5.7%，原因是哈瑪斯同意加薩停火提案，削弱市場對軍工股的需求。歐元兌美元升值 0.2%。

美債價格攀升，10 年期公債殖利率下跌 1 個基點至 4.32%。標普全球評等公司維持美國 AA + 長期信評，部分支持了債市表現。英國公債殖利率則接近三個月高點，美元則變動不大。

市場焦點接下來將轉向聯準會 (Fed) 主席鮑爾本周將在傑克森霍爾年會公布新政策框架，闡述央行在通膨與就業目標上的調整。利率期貨顯示，交易員押注 Fed 將於 9 月啟動今年首次降息，理由是就業市場疲軟已超越通膨疑慮，且年底前可能再降一次。

Swissquote Bank 資深分析師 Ipek Ozkardeskaya 指出：「大部分利多已反映在價格中，股市需要新的推力。從 8 月到 10 月通常表現疲弱，而長天期債券殖利率上升可能促使投資人實現近期利得。」

貿易不確定性仍未消退。川普總統擴大對鋼鋁產品的關稅範圍，涵蓋超過 400 項消費品，包括摩托車和餐具，進一步提醒市場關稅風險。

油市方面，布蘭特原油跌至每桶約 66 美元，仍處於近兩周的窄幅區間。交易員評估烏克蘭衝突可能出現終結跡象，以及俄羅斯原油未來增產的潛在影響。SEB 分析師 Ole Hvalbye 警告，即便美國放寬限制，俄羅斯仍將嚴重依賴印度與中國吸收其大部分出口，任何解除措施都將漸進且不均衡。

《彭博》策略師 Conor Cooper 則評論，雖然過去 24 小時朝向烏克蘭和平協議的進展有所增加，但幅度有限，幾乎不足以為歐股提供持久支撐，歐股仍可能面臨技術壓力。

截至台北時間周二（19 日）21 時許：

道瓊工業指數上漲 67.52 點或 0.15%，暫報 44,979.34 點

那斯達克綜合指數下跌 69.90 點或 0.32%，暫報 21,559.88 點

標普 500 指數下跌 8.74 點或 0.13%，暫報 6,440.68 點

費半下跌 16.16 點或 0.28%，暫報 5,760.15 點

台積電 ADR 下跌 0.66% 至每股 239.77 美元

10 年期美債殖利率跌至 4.32%

紐約輕原油下跌 1.32% 至每桶 62.58 美元

布蘭特原油下跌 1.11% 至每桶 65.28 美元

黃金下跌 0.11% 至每盎司 3,374.20 美元

美元指數跌至 97.99

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 0.07%，至每股 181.89 美元

據悉，美國半導體巨頭輝達正為中國開發一款基於其最新 Blackwell 架構的新型人工智慧 (AI) 晶片，其功能將比目前獲准在中國銷售的 H20 更強大。消息人士稱，新晶片暫時被稱為 B30A，將採用單晶片設計，其原始算力可能僅為輝達旗艦 B300 加速卡中更複雜的雙晶片配置的一半。該晶片的規格尚未完全確定，但輝達希望最早在下個月向中國客戶交付樣品進行測試。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.26%，至每股 231.48 美元

根據《CNBC》周二報導，蘋果在全球加密之戰取得關鍵勝利。美國政府周一宣布，英國同意撤回要求蘋果提供「後門」的計畫，意味著官員將無法存取使用者的加密資料。這場爭議原本牽動國家安全與隱私權之間的拉鋸，如今暫時以蘋果獲勝告終。

家得寶 (HD-US) 早盤股價上漲 3.08%，至每股 406.88 美元

美國家居零售巨擘家得寶 (Home Depot) 周二美股盤前公布 2025 年度第二季 (截至 8/3) 財報，該季獲利與營收雙雙低於華爾街預期，這也是該公司自 2014 年以來首次連兩季未達標。不過，家得寶依然維持全年財測不變，並指出美國本土銷售表現加速，顯示家居裝修需求或已逐步回暖。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

美銀美股與量化策略主管 Savita Subramanian 在報告中寫道，歷史顯示，大型股的權重優勢可能還會持續一段時間。但如果 Fed 的下一步是降息，而市場狀態指標正轉向復甦階段，我們認為這波行情可能已經接近尾聲。