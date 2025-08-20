鉅亨網編譯段智恆 2025-08-20 00:46

輝達 (NVDA-US) 周二 (19 日) 表示，公司正在評估多項產品，針對先前媒體報導該公司正為中國市場開發一款新人工智慧 (AI) 晶片的消息作出回應。據《路透》引述知情人士透露，這款新產品暫名為 B30A，預期將基於輝達最新的 Blackwell 架構，性能將超越目前針對中國市場推出的 H20 晶片。若進展順利，輝達最快下月就會向中國客戶提供測試樣品。

中國用晶片B30A還只是傳聞？輝達不鬆口僅稱「產品評估中」(圖：REUTERS/TPG)

輝達在給《CNBC》的聲明中指出：「我們會針對產品路線圖持續評估多樣化的選項，以便在政府允許的範圍內維持競爭力。我們所有的產品都會完全遵循主管機關的批准，並且僅以正向商業用途為設計目的。」

美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 周二則公開讚揚輝達執行長黃仁勳，並直言不會對黃仁勳希望向中國銷售新晶片感到驚訝。盧特尼克在接受《CNBC》節目訪問時表示：「我確信他經常向總統推銷這些想法。我也聽過他直接向總統陳述，而總統願意傾聽我們的偉大科技公司，最後將由總統決定如何行事。」

在此之前，輝達與對手超微 (AMD-US) 已同意將其在中國的銷售額抽成 15% 交予美國政府，作為換取恢復在中國銷售晶片的條件。川普政府在今年 4 月以國安為由禁止向中國出口先進電腦晶片。早在 2023 年，拜登政府就曾祭出 AI 晶片出口管制，輝達因此推出 H20 以符合規範，而超微則開發 MI308 晶片供應中國市場。

美國總統川普上周曾透露，他原本要求輝達繳交 20% 銷售抽成，但黃仁勳透過協商將比例降至 15%。川普同時暗示，他願意考慮讓輝達向中國銷售「降規版」的 Blackwell 晶片。他當時表示：「這可能成為一個協議，即在 Blackwell 處理器上進行某種程度的削弱設計。換句話說，性能會降低 30% 到 50%。」