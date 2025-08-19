鉅亨網編譯段智恆 2025-08-19 19:40

‌



軟銀與美國政府雙重資金救援！英特爾翻身機會浮現(圖：REUTERS/TPG)

消息人士透露，川普政府正討論將《晶片與科學法》(Chips and Science Act) 提供的補助轉換為股權，可能換取英特爾約 10% 的持股，金額估計達 100 億美元。軟銀則同意以 23 美元價格入股 20 億美元，展現對陳立武的支持。受到利多激勵，英特爾股價周二盤前一度大漲約 7%，不過軟銀在東京股市下跌 4%。截稿前，英特爾漲幅收窄至 5.33%，每股暫報 24.92 美元。

‌



美國政府考慮入股 轉換晶片法案補助

知情人士指出，白宮與商務部正研究將英特爾獲得的 109 億美元補助轉換為股份，其中部分金額已在今年初撥付。若成行，將使美國政府成為英特爾最大股東。此舉不會增加額外補助總額，但能加快資金到位，讓公司立即運用。英特爾同時仍可動用最高 110 億美元的貸款額度。

川普本月稍早曾指控陳立武涉及利益衝突並呼籲辭職，但陳立武隨即赴白宮面見川普，獲得總統當面稱讚其「成功故事」後風向逆轉。如今，政府入股的方案不僅有助鞏固位於俄亥俄州的晶圓廠計畫，也將成為川普政府推動本土半導體復興的重要象徵。俄亥俄同時是副總統范斯 (JD Vance) 的家鄉，政治意涵濃厚。

這並非川普政府首次在戰略產業採取積極角色。先前國防部已宣布計畫成為稀土生產商 MP Materials(MP-US) 最大股東，政府也曾以「黃金股」方式介入美國鋼鐵的跨國交易。近期白宮更考慮將對中國人工智慧 (AI) 晶片銷售課徵 15% 回扣，凸顯美方在戰略產業的強硬作風。

軟銀出手相挺 押注 AI 晶片未來

另一方面，軟銀創辦人孫正義也宣布以小幅折價價格購買新股，對英特爾投資 20 億美元。孫正義近年積極布局 AI 晶片產業，手握安謀 (Arm Holdings)(ARM-US) 多數股權，並提出「伊邪那岐」(Izanagi) 專案，目標開發高效能 AI 晶片，與輝達 (NVDA-US) 抗衡。雖然專案尚未有實際產品，但與英特爾合作可望為製造能量注入助力。

目前英特爾主要以裁員與縮減開支為重點，並表示將在獲得客戶承諾後才擴增先進製程產能，讓部分投資人質疑公司可能逐步淡出半導體領導地位。不過，隨著政府與軟銀的背書，市場期待英特爾能重拾競爭力。